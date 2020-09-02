BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
02.09.2020 15:09
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A2A8882000D90F2, 0A2A8882000D9131
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
02/09/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 2 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A2A8882000D90F2 ve 0A2A8882000D9131 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872953
BIST
16:231.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,22
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.082
16:237,3866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0190
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3876
En Düşük
7,3588
16:238,7427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0351
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7347
16:23464,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,01
|Açılış
|: 464,66
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler16:23
|FENER
|31,02
|685.172.941
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.578.728
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.301.644
|% -10,00
|
|DOGUB
|4,26
|100.625.568
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|OZBAL
|6,67
|149.352.626
|% -8,88
|
|FONET
|10,67
|22.658.175
|% -5,66
|
|SISE
|6,20
|742.140.415
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,48
|703.047.790
|% 9,78
|
|FENER
|31,02
|685.172.941
|% 10,00
|
|BJKAS
|3,33
|619.657.025
|% 7,42
|
|ASELS
|16,74
|574.615.473
|% -0,53
|
|GSRAY
|3,48
|703.047.790
|% 9,78
|
|BJKAS
|3,33
|619.657.025
|% 7,42
|
|EKGYO
|1,77
|254.335.697
|% 0,57
|
|PETKM
|3,96
|543.360.517
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,91
|114.513.818
|% 7,06
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3834
|7,3866
|% 0,26
|
|Euro
|8,7390
|8,7427
|% -0,40
|
|Sterlin
|9,8240
|9,8732
|% -0,04
|
|Frank
|8,0657
|8,1143
|% -0,00
|
|Riyal
|1,9633
|1,9732
|% 0,29
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-14,10
|
|Altın Gr.
|465
|466
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-2,00
|
|Tam
|3.076
|3.154
|-9,83
|
|Yarım
|1.487
|1.525
|-4,75
|
|Çeyrek
|746
|763
|-2,38
|
|Gümüş.Ons
|27,60
|27,64
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,08
|
|B. Petrol
|45,68
|45,68
|0,10
|