BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
04.09.2020 11:59
ylül 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A2AD0C20008A168 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873268
BIST
14:451.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,55
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.085
En Düşük
1.073
14:457,4485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0158
|Açılış
|: 7,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
14:458,8223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0091
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
14:45463,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,40
|Açılış
|: 463,81
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
464,54
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler14:45
|PKENT
|1.368,80
|15.100.742
|% 10,00
|
|KSTUR
|85,80
|307.906
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|223.435
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.197.177
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.614.874
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|94.662.931
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|16.280.331
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,55
|118.908.811
|% -7,65
|
|INTEM
|18,91
|10.445.809
|% -7,03
|
|BMELK
|4,70
|590.331
|% -6,75
|
|SISE
|6,20
|1.074.973.359
|% 2,31
|
|FENER
|35,72
|648.936.468
|% 4,69
|
|GSRAY
|3,59
|539.934.707
|% -1,64
|
|ASELS
|16,90
|534.341.769
|% 0,00
|
|GARAN
|6,79
|396.425.376
|% 0,44
|
|SISE
|6,20
|1.074.973.359
|% 2,31
|
|GSRAY
|3,59
|539.934.707
|% -1,64
|
|EKGYO
|1,73
|220.439.574
|% 0,58
|
|GSDHO
|2,30
|274.431.656
|% 6,48
|
|KRDMD
|2,99
|332.794.001
|% 0,67
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4446
|7,4485
|% 0,21
|
|Euro
|8,8159
|8,8223
|% 0,10
|
|Sterlin
|9,8373
|9,8866
|% -0,01
|
|Frank
|8,1274
|8,1764
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9773
|1,9872
|% 0,11
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|9,55
|
|Altın Gr.
|463
|464
|2,34
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.125
|2,00
|
|Tam
|3.065
|3.142
|6,33
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|3,06
|
|Çeyrek
|743
|760
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,90
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,06
|
|B. Petrol
|44,27
|44,27
|0,20
|
Seans Raporu
14:45
daha fazla
-
14:56FROTO
Yüzde 4.11 oranında artışla 82.35 lira fiyatla işlem gören hissede 319, 957 adet işlem
-
14:55JANTS
Yüzde 9.22 oranında artışla 118.50 lira fiyatla işlem gören hissede 271, 460 adet işlem
-
14:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, DOHOL, KOZAA
-
14:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 52 artarak (% 0.46 ) 994
-
14:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETILR, TKURU, YONGA, MMCAS, ARTI, VESBE, EMNIS, KSTUR