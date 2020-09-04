BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarUluslararası Tahvil PazarıSözleşme No0A2AD0C2000B04DF 0A2AD0C2000B04E0İşlemin Gerçekleşme Tarihi04/09/2020AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 4 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A2AD0C2000B04DF ve 0A2AD0C2000B04E0 numaralı Uluslararası Tahvil Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873321BIST