BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
04.09.2020 16:06
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Uluslararası Tahvil Pazarı
Sözleşme No
0A2AD0C2000B04DF 0A2AD0C2000B04E0
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
04/09/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 4 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A2AD0C2000B04DF ve 0A2AD0C2000B04E0 numaralı Uluslararası Tahvil Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873321
BIST
18:051.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 9,98
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.090
En Düşük
1.073
18:057,4506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0179
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4598
En Düşük
7,4158
18:058,8067
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0065
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7725
18:05459,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,42
|Açılış
|: 459,84
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
467,53
En Düşük
459,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DENGE
|2,86
|1.540.144
|% 10,00
|
|KSTUR
|85,80
|429.742
|% 10,00
|
|PKENT
|1.368,80
|18.284.789
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|235.059
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.789.695
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|123.324.593
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|17.282.358
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,43
|153.977.895
|% -9,65
|
|ADEL
|18,00
|97.467.857
|% -7,02
|
|BMELK
|4,70
|1.385.693
|% -6,75
|
|SISE
|6,26
|2.361.475.426
|% 3,30
|
|FENER
|37,02
|1.166.425.844
|% 8,50
|
|GSRAY
|3,60
|1.051.776.869
|% -1,37
|
|ASELS
|16,88
|799.735.490
|% -0,12
|
|GARAN
|6,80
|720.347.731
|% 0,59
|
|SISE
|6,26
|2.361.475.426
|% 3,30
|
|GSRAY
|3,60
|1.051.776.869
|% -1,37
|
|KRDMD
|3,02
|613.656.429
|% 1,68
|
|GSDHO
|2,24
|418.896.393
|% 3,70
|
|EKGYO
|1,74
|307.386.887
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4461
|7,4506
|% 0,24
|
|Euro
|8,7963
|8,8067
|% -0,07
|
|Sterlin
|9,8230
|9,8723
|% -0,15
|
|Frank
|8,1072
|8,1560
|% -0,38
|
|Riyal
|1,9802
|1,9901
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-7,12
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-8,00
|
|Tam
|3.056
|3.134
|-1,31
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-0,63
|
|Çeyrek
|741
|758
|-0,32
|
|Gümüş.Ons
|26,55
|26,59
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|-1,27
|