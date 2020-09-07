BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
07.09.2020 12:28
ylül 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A2B3C420004B5BC numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873527
BIST
15:211.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,31
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
15:217,4604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,4710
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
15:218,8231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0130
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
15:21462,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,37
|Açılış
|: 462,69
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler15:19
|HATEK
|13,09
|25.535.967
|% 10,00
|
|UTPYA
|7,70
|14.060.241
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.722.156
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.247.511
|% -10,00
|
|LUKSK
|27,02
|3.348.074
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.295.287
|% -9,89
|
|FENER
|40,72
|717.692.978
|% 9,99
|
|TURSG
|6,12
|692.779.725
|% 2,86
|
|SISE
|6,30
|655.402.289
|% 0,64
|
|GSRAY
|3,78
|623.834.679
|% 5,00
|
|EKGYO
|1,82
|562.701.519
|% 4,60
|
|EKGYO
|1,82
|562.701.519
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,78
|623.834.679
|% 5,00
|
|ADESE
|2,16
|264.393.647
|% 5,88
|
|TURSG
|6,12
|692.779.725
|% 2,86
|
|SISE
|6,30
|655.402.289
|% 0,64
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4536
|7,4598
|% 0,36
|
|Euro
|8,8119
|8,8230
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,7815
|9,8306
|% -0,61
|
|Frank
|8,1224
|8,1713
|% 0,22
|
|Riyal
|1,9822
|1,9921
|% 0,31
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-3,29
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,30
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-3,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,48
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,68
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,85
|
|Gümüş.Ons
|26,78
|26,82
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|-0,75
|