Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

08.09.2020 16:42
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A2B60C200105259 0A2B60C2001053CB 0A2B60C20010D28E 0A2B60C20010D491
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
08/09/2020
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 8 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A2B60C200105259 0A2B60C2001053CB 0A2B60C20010D28E 0A2B60C20010D491 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873983


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.090
Değişim :  -0,66% |  -7,21
Açılış :  1.102  
Önceki Kapanış :  1.097  
En Yüksek
1.103 En Düşük
1.085
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARTI 3,41 1.831.173 % 10,00  
SERVE 11,11 1.666.442 % 10,00  
UTPYA 8,47 14.556.935 % 10,00  
RALYH 5,94 18.502.292 % 10,00  
DITAS 36,30 5.767.616 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4841 7,4876 % 0,45  
Euro 8,8324 8,8388 % 0,32  
Sterlin 9,7389 9,7877 % -0,44  
Frank 1,9898 1,9998 % 0,47  
Riyal 465,9990 466,1050 % 0,82  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.935 1.935 6,43  
Altın Gr. 466 466 3,39  
Cumhuriyet 3.070 3.117 -1,00  
Tam 3.060 3.137 1,37  
Yarım 1.479 1.518 0,66  
Çeyrek 742 759 0,33  
Gümüş.Ons 26,69 26,73 -0,14  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 0,01  
B. Petrol 40,11 40,11 -1,91  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru