BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
08.09.2020 16:42
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A2B60C200105259 0A2B60C2001053CB 0A2B60C20010D28E 0A2B60C20010D491
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
08/09/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 8 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A2B60C200105259 0A2B60C2001053CB 0A2B60C20010D28E 0A2B60C20010D491 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873983
BIST
18:051.090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -7,21
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
18:057,4876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0332
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4908
En Düşük
7,4364
18:058,8388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0280
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
18:05465,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,54
|Açılış
|: 465,86
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
466,45
En Düşük
458,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|3,41
|1.831.173
|% 10,00
|
|SERVE
|11,11
|1.666.442
|% 10,00
|
|UTPYA
|8,47
|14.556.935
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|18.502.292
|% 10,00
|
|DITAS
|36,30
|5.767.616
|% 10,00
|
|FORMT
|3,51
|10.455.751
|% -10,00
|
|PEKGY
|10,80
|144.165.919
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|59.875
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|171.666
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|13.809.996
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,35
|1.115.429.602
|% 9,85
|
|TSPOR
|6,51
|1.023.212.211
|% 9,97
|
|PETKM
|4,10
|829.221.139
|% 2,24
|
|BJKAS
|4,02
|691.958.495
|% 9,84
|
|EKGYO
|1,81
|642.244.841
|% -0,55
|
|EKGYO
|1,81
|642.244.841
|% -0,55
|
|GSRAY
|4,35
|1.115.429.602
|% 9,85
|
|IHLAS
|0,96
|209.336.876
|% 4,35
|
|PETKM
|4,10
|829.221.139
|% 2,24
|
|BJKAS
|4,02
|691.958.495
|% 9,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4841
|7,4876
|% 0,45
|
|Euro
|8,8324
|8,8388
|% 0,32
|
|Sterlin
|9,7389
|9,7877
|% -0,44
|
|Frank
|1,9898
|1,9998
|% 0,47
|
|Riyal
|465,9990
|466,1050
|% 0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|6,43
|
|Altın Gr.
|466
|466
|3,39
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|1,37
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|0,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,69
|26,73
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|40,11
|40,11
|-1,91
|
Seans Raporu
18:05
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17:57DGGYO
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 10.84 lira fiyatla işlem gören hissede 475, 267 adet işlem
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17:56
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 12 kaybederek (% -0.51 ) 1, 002
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, MERIT, UZERB, TKURU, COSMO, MMCAS, MEGAP, MEGAP, ARTI, YONGA
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : LIDFA, ALBRK