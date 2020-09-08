BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım PazarıSözleşme No0A2B60C200105259 0A2B60C2001053CB 0A2B60C20010D28E 0A2B60C20010D491İşlemin Gerçekleşme Tarihi08/09/2020AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 8 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A2B60C200105259 0A2B60C2001053CB 0A2B60C20010D28E 0A2B60C20010D491 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873983BIST