BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
10.09.2020 14:23
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A2BA8C2000EC660
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
10/09/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 10 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A2BA8C2000EC660 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874395
BIST
15:411.105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,05
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.105
En Düşük
1.094
15:417,4550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0299
|Açılış
|: 7,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4499
15:418,8715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0337
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
15:41469,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,17
|Açılış
|: 469,05
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,98
En Düşük
466,58
BIST En Aktif Hisseler15:41
|GLRYH
|17,82
|171.328.423
|% 10,00
|
|TKURU
|333,30
|508.949
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|1.539.553
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.375,20
|581.061
|% 10,00
|
|SODSN
|13,75
|296.153
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.277.712.304
|% -9,99
|
|HATEK
|13,45
|23.324.589
|% -9,97
|
|SERVE
|10,67
|776.539
|% -9,96
|
|BJKAS
|3,98
|494.324.978
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|983.467.783
|% -9,92
|
|PETKM
|4,34
|2.140.230.349
|% -3,77
|
|FENER
|44,32
|1.277.712.304
|% -9,99
|
|GARAN
|6,89
|1.047.546.322
|% 1,92
|
|ZOREN
|2,82
|1.016.752.510
|% -2,42
|
|TSPOR
|6,45
|983.467.783
|% -9,92
|
|PETKM
|4,34
|2.140.230.349
|% -3,77
|
|ZOREN
|2,82
|1.016.752.510
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,51
|317.960.502
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,51
|294.570.615
|% 3,42
|
|GSRAY
|4,31
|841.011.021
|% -9,83
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4506
|7,4550
|% -0,40
|
|Euro
|8,8648
|8,8715
|% 0,38
|
|Sterlin
|9,6320
|9,6803
|% -0,79
|
|Frank
|8,1867
|8,2360
|% 0,11
|
|Riyal
|1,9808
|1,9907
|% -0,51
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|9,68
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,17
|
|Cumhuriyet
|3.116
|3.163
|8,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|10,63
|
|Yarım
|1.498
|1.537
|5,14
|
|Çeyrek
|751
|769
|2,58
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,36
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,05
|
|B. Petrol
|40,36
|40,36
|-0,43
|