BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
11.09.2020 15:11
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A2BCCC2000F2F52
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
11/09/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 11 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A2BCCC2000F2F52 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874660
BIST
15:461.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,03
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
15:467,4756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0269
|Açılış
|: 7,4920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4756
En Düşük
7,4368
15:468,8573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0519
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
15:46467,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,48
|Açılış
|: 467,62
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,96
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler15:46
|DNISI
|6,82
|2.461.277
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|508.793
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|234.150
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|13.661.418
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|7.598.636
|% -9,97
|
|DITAS
|35,12
|5.931.259
|% -9,95
|
|TSPOR
|5,81
|7.269.571
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.672.250
|% -9,80
|
|PETKM
|4,30
|1.498.023.602
|% 0,94
|
|THYAO
|10,91
|660.332.577
|% 1,39
|
|TUPRS
|81,65
|498.158.872
|% 0,68
|
|ZOREN
|2,76
|496.098.668
|% 1,47
|
|IHLGM
|1,56
|485.530.961
|% 7,59
|
|PETKM
|4,30
|1.498.023.602
|% 0,94
|
|IHLGM
|1,56
|485.530.961
|% 7,59
|
|SKBNK
|1,50
|454.688.796
|% -0,66
|
|IHYAY
|1,31
|312.293.114
|% 4,80
|
|IHLAS
|1,07
|252.765.679
|% 9,18
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4717
|7,4756
|% 0,36
|
|Euro
|8,8517
|8,8573
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,5477
|9,5955
|% 0,37
|
|Frank
|8,1800
|8,2293
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9862
|1,9961
|% 0,32
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-0,20
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,89
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-18,00
|
|Tam
|3.083
|3.159
|-18,79
|
|Yarım
|1.490
|1.528
|-9,09
|
|Çeyrek
|747
|764
|-4,55
|
|Gümüş.Ons
|26,80
|26,84
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,73
|39,73
|-0,33
|