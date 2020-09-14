BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
14.09.2020 11:11
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A2C38420003535D
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
14/09/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 14 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A2C38420003535D numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874901
BIST
11:411.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
11:417,4935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0209
|Açılış
|: 7,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
11:418,8893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0349
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8980
En Düşük
8,8309
11:41468,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,57
|Açılış
|: 468,80
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler11:41
|GRNYO
|2,75
|28.068.349
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.644,50
|948.877
|% 10,00
|
|YBTAS
|10.133,90
|273.615
|% 10,00
|
|MRSHL
|301,70
|24.698.539
|% 9,99
|
|TACTR
|7,60
|1.352.344
|% 9,99
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|CRDFA
|5,02
|15.079.015
|% -7,38
|
|FORMT
|3,64
|53.866.500
|% -6,91
|
|ISGSY
|8,95
|15.799.559
|% -5,79
|
|PETKM
|4,33
|587.452.883
|% 1,88
|
|IHLAS
|1,07
|354.997.256
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,10
|348.626.629
|% 0,98
|
|FENER
|39,50
|238.991.977
|% -1,00
|
|ASELS
|16,77
|193.448.645
|% 0,84
|
|IHLAS
|1,07
|354.997.256
|% 0,00
|
|PETKM
|4,33
|587.452.883
|% 1,88
|
|KRDMD
|3,10
|348.626.629
|% 0,98
|
|IHLGM
|1,50
|139.144.712
|% -3,23
|
|HLGYO
|2,37
|147.642.451
|% 5,80
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4908
|7,4935
|% 0,28
|
|Euro
|8,8849
|8,8893
|% 0,39
|
|Sterlin
|9,6015
|9,6497
|% 0,71
|
|Frank
|8,2238
|8,2734
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9913
|2,0013
|% 0,26
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|6,53
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,56
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-8,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-15,71
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-7,60
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,89
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|39,66
|39,66
|-0,17
|
Seans Raporu
11:41
daha fazla
-
11:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 9 artarak (% 0.32 ) 1, 241
-
11:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi IHLAS, KRDMD, PETKM
-
11:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUSGR, PETKM, KRDMD
-
11:55XU100
Endeks 1, 107 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 4, 415.00 milyon TL de
-
11:55MEGAP
Yüzde 9.87 oranında artışla 8.46 lira fiyatla işlem gören hissede 363, 922 adet işlem