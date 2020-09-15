BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
15.09.2020 16:44
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A2C5C82000CDBB2
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
15/09/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 15 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A2C5C82000CDBB2 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875120
BIST
16:551.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 6,19
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.111
16:557,4888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0046
|Açılış
|: 7,5130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
16:558,8766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0110
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8633
16:55471,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,28
|Açılış
|: 471,05
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler16:55
|RYSAS
|7,15
|147.339.416
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.027.236
|% 10,00
|
|EUKYO
|2,31
|8.257.511
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|848.416
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.033.137
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|51.682.411
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|40.059.560
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,65
|79.234.862
|% -8,75
|
|METUR
|5,49
|3.960.099
|% -8,50
|
|PETKM
|4,37
|1.346.146.301
|% 1,63
|
|KRDMD
|3,13
|1.227.154.283
|% -0,63
|
|ECILC
|6,96
|531.602.534
|% 4,98
|
|SISE
|6,40
|471.506.897
|% -0,47
|
|TUPRS
|81,55
|384.143.609
|% 0,25
|
|KRDMD
|3,13
|1.227.154.283
|% -0,63
|
|PETKM
|4,37
|1.346.146.301
|% 1,63
|
|IHLAS
|1,08
|222.973.759
|% 1,89
|
|SKBNK
|1,48
|212.585.245
|% 2,07
|
|DOHOL
|2,22
|288.532.234
|% 3,26
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4843
|7,4888
|% 0,06
|
|Euro
|8,8714
|8,8766
|% -0,12
|
|Sterlin
|9,6177
|9,6660
|% 0,36
|
|Frank
|8,2221
|8,2716
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9916
|2,0016
|% 0,13
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|0,00
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.132
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.199
|10,55
|
|Yarım
|1.509
|1.547
|5,10
|
|Çeyrek
|757
|774
|2,55
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,18
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,07
|
|B. Petrol
|40,05
|40,05
|0,44
|