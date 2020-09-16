BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
16.09.2020 14:44
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
16/09/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 16 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan işlem numaraları ekte belirtilen 17 adet Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875280
BIST
14:521.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,52
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.111
14:527,4977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0078
|Açılış
|: 7,5140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5002
En Düşük
7,4774
14:528,9034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0278
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9034
En Düşük
8,8600
14:52473,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,45
|Açılış
|: 473,21
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
474,46
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler14:52
|VAKFN
|4,01
|15.092.407
|% 1.159,05
|
|AKMGY
|46,44
|10.616.337
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|4.888.893
|% 10,00
|
|YBTAS
|12.261,90
|719.782
|% 10,00
|
|YONGA
|81,40
|9.767.349
|% 10,00
|
|LKMNH
|12,02
|33.215.181
|% -9,96
|
|KENT
|430,00
|3.066.862
|% -9,85
|
|ETILR
|3,10
|1.018.241
|% -8,01
|
|NUGYO
|9,68
|63.715.730
|% -7,55
|
|KRDMA
|5,17
|126.874.121
|% -6,68
|
|SASA
|17,07
|551.607.696
|% 4,92
|
|PETKM
|4,37
|425.706.748
|% -0,68
|
|KRDMD
|3,14
|424.996.114
|% 0,96
|
|SISE
|6,40
|387.533.203
|% 0,79
|
|ECILC
|6,95
|242.029.190
|% 0,87
|
|IHLAS
|1,09
|180.108.184
|% 3,81
|
|KRDMD
|3,14
|424.996.114
|% 0,96
|
|PETKM
|4,37
|425.706.748
|% -0,68
|
|EKGYO
|1,80
|156.631.833
|% -0,55
|
|ADESE
|2,17
|180.351.842
|% 2,36
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4924
|7,4977
|% 0,10
|
|Euro
|8,8988
|8,9034
|% 0,31
|
|Sterlin
|9,6933
|9,7419
|% 0,68
|
|Frank
|8,2365
|8,2862
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9920
|2,0020
|% 0,03
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|8,82
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,34
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.181
|18,00
|
|Tam
|3.120
|3.197
|17,86
|
|Yarım
|1.508
|1.547
|8,64
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,32
|
|Gümüş.Ons
|27,30
|27,34
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|41,38
|41,38
|0,85
|
Seans Raporu
14:52
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