BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım PazarıSözleşme No0A2DA0C2000E6103, 0A2DA0C2000EAFEF, 0A2DA0C2000EB39Dİşlemin Gerçekleşme Tarihi24/09/2020AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 24 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A2DA0C2000E6103, 0A2DA0C2000EAFEF ve 0A2DA0C2000EB39D numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876471BIST