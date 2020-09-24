BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
24.09.2020 15:16
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A2DA0C2000E6103, 0A2DA0C2000EAFEF, 0A2DA0C2000EB39D
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
24/09/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 24 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A2DA0C2000E6103, 0A2DA0C2000EAFEF ve 0A2DA0C2000EB39D numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876471
BIST
16:331.117
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 14,49
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.120
En Düşük
1.097
16:337,6445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0564
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
16:338,9038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0723
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
16:33455,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -5,78
|Açılış
|: 455,85
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler16:31
|CRFSA
|23,98
|22.262.639
|% 10,00
|
|BRYAT
|148,50
|60.896.047
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.895.811
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
|
|UTPYA
|10,80
|18.281.090
|% -10,00
|
|SONME
|16,74
|13.281.664
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|PKENT
|801,10
|301.963
|% -10,00
|
|GARAN
|6,97
|2.984.408.096
|% 5,93
|
|SISE
|6,81
|1.090.670.930
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,29
|866.951.888
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,00
|805.519.316
|% 5,04
|
|YKBNK
|2,11
|682.266.843
|% 4,46
|
|GARAN
|6,97
|2.984.408.096
|% 5,93
|
|YKBNK
|2,11
|682.266.843
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,29
|866.951.888
|% 0,00
|
|ADESE
|2,38
|461.794.805
|% 3,03
|
|SKBNK
|1,59
|290.065.679
|% 3,25
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6397
|7,6436
|% -0,74
|
|Euro
|8,8925
|8,9008
|% -0,84
|
|Sterlin
|9,7011
|9,7498
|% -0,76
|
|Frank
|8,2031
|8,2526
|% -1,24
|
|Riyal
|2,0266
|2,0368
|% -1,03
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-9,85
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-5,81
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.080
|-47,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|-36,60
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|-17,71
|
|Çeyrek
|735
|752
|-8,86
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,03
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|5,43
|5,44
|-0,21
|
|B. Petrol
|41,72
|41,72
|-0,05
|