BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
25.09.2020 15:26
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A2DC502000FA5A8, 0A2DC502000FA639, 0A2DC5020010B3D8
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
25/09/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 25 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A2DC502000FA5A8, 0A2DC502000FA639, 0A2DC5020010B3D8 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876703
BIST
16:421.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 9,90
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.124
16:427,6443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0189
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6870
En Düşük
7,5122
16:428,8974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0058
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9420
En Düşük
8,7728
16:42457,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,62
|Açılış
|: 457,34
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,37
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler16:40
|MRSHL
|380,60
|29.420.031
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|48.647.150
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|4.193.627
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|3.757.846
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.813,30
|753.106
|% 10,00
|
|AYCES
|102,10
|39.670.822
|% -9,96
|
|ARMDA
|66,00
|33.970.076
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,62
|1.191.128
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|10.079.112
|% -9,90
|
|OYLUM
|5,47
|153.020.976
|% -9,88
|
|GARAN
|7,22
|2.983.090.845
|% 3,00
|
|SISE
|7,01
|1.743.323.265
|% 2,64
|
|ASELS
|17,31
|1.041.570.319
|% 2,00
|
|AKBNK
|5,13
|650.819.371
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,30
|620.617.716
|% 0,61
|
|GARAN
|7,22
|2.983.090.845
|% 3,00
|
|SISE
|7,01
|1.743.323.265
|% 2,64
|
|HURGZ
|1,99
|463.381.496
|% -9,55
|
|EKGYO
|1,76
|331.656.311
|% 1,15
|
|KRDMD
|3,30
|620.617.716
|% 0,61
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6356
|7,6432
|% 0,23
|
|Euro
|8,8811
|8,8939
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,6844
|9,7330
|% -0,04
|
|Frank
|8,1905
|8,2399
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0297
|2,0399
|% 0,14
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-7,70
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.096
|6,00
|
|Tam
|3.026
|3.103
|-0,39
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-0,19
|
|Çeyrek
|734
|750
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,85
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|5,58
|5,59
|-0,09
|
|B. Petrol
|41,65
|41,65
|-0,29
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:54HATEK
Yüzde 5.27 oranında artışla 12.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 278, 630 adet işlem
-
16:53VANGD
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 886, 602 adet işlem
-
16:51MARTI
Yüzde 6.67 oranında artışla 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 289, 608 adet işlem
-
16:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 42 artarak (% 1.07 ) 1, 270
-
16:50XU100
Endeks 1, 130 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 16, 659.00 milyon TL de