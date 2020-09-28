BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
28.09.2020 12:05
Eylül 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A2E304200049D64 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876915
BIST
14:511.121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,33
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
14:517,7994
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,1412
|Açılış
|: 7,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
14:519,1053
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 0,1981
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1385
En Düşük
8,8904
14:51467,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 8,71
|Açılış
|: 467,20
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler14:51
|EMNIS
|33,00
|2.504.032
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.137,20
|7.071.929
|% 10,00
|
|DESPC
|11,56
|25.265.704
|% 9,99
|
|TLMAN
|37,42
|4.299.446
|% 9,99
|
|RODRG
|8,48
|1.954.383
|% 9,99
|
|PKENT
|720,00
|189.920
|% -10,00
|
|AKMGY
|70,00
|2.162.548
|% -9,44
|
|GSRAY
|4,46
|89.394.926
|% -8,23
|
|YONGA
|43,92
|4.718.684
|% -7,85
|
|INTEM
|24,12
|4.649.296
|% -6,15
|
|SISE
|7,44
|2.134.266.271
|% 5,23
|
|GARAN
|7,06
|1.256.532.041
|% -1,53
|
|THYAO
|10,44
|381.071.727
|% -0,19
|
|PETKM
|4,20
|313.763.166
|% -0,47
|
|ODAS
|2,68
|289.142.572
|% -0,37
|
|SISE
|7,44
|2.134.266.271
|% 5,23
|
|ODAS
|2,68
|289.142.572
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,09
|201.001.913
|% -0,95
|
|VKGYO
|3,65
|287.126.301
|% 4,29
|
|IHLAS
|1,07
|82.630.918
|% -0,93
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7950
|7,7994
|% 1,84
|
|Euro
|9,0952
|9,1053
|% 2,22
|
|Sterlin
|10,0340
|10,0843
|% 3,10
|
|Frank
|8,3804
|8,4309
|% 2,04
|
|Riyal
|2,0720
|2,0824
|% 1,78
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|0,25
|
|Altın Gr.
|465
|465
|6,95
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|34,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|30,22
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|14,62
|
|Çeyrek
|745
|762
|7,31
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,17
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|5,74
|5,75
|0,11
|
|B. Petrol
|42,42
|42,42
|0,01
|