BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
28.09.2020 17:22
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A2E30420019AE1C, 0A2E30420019AF4E
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
28/09/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 28 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A2E30420019AE1C ve 0A2E30420019AF4E numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877031
BIST
18:051.121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,00
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
18:057,7891
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1309
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
18:059,0825
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 0,1753
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1493
En Düşük
8,8904
18:05468,85
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 10,35
|Açılış
|: 468,80
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
471,40
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|3.137,20
|10.218.540
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.694,60
|1.879.930
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,00
|2.694.838
|% 10,00
|
|DURDO
|20,46
|8.884.804
|% 10,00
|
|JANTS
|217,80
|11.124.244
|% 10,00
|
|AYCES
|91,90
|17.838.987
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,38
|140.112.797
|% -9,88
|
|SEKUR
|11,90
|12.263.939
|% -9,78
|
|PKENT
|730,00
|1.002.330
|% -8,75
|
|SERVE
|15,60
|1.214.755
|% -8,24
|
|SISE
|7,77
|3.942.679.423
|% 9,90
|
|GARAN
|6,99
|1.836.491.515
|% -2,51
|
|ASELS
|17,46
|966.206.953
|% 1,39
|
|TRKCM
|5,10
|611.903.462
|% 9,44
|
|PETKM
|4,17
|602.120.466
|% -1,18
|
|SISE
|7,77
|3.942.679.423
|% 9,90
|
|ODAS
|2,72
|572.090.668
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,07
|320.624.198
|% -1,90
|
|PETKM
|4,17
|602.120.466
|% -1,18
|
|TRKCM
|5,10
|611.903.462
|% 9,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7841
|7,7891
|% 1,71
|
|Euro
|9,0742
|9,0825
|% 1,97
|
|Sterlin
|9,9871
|10,0372
|% 2,62
|
|Frank
|8,3797
|8,4301
|% 2,03
|
|Riyal
|2,0703
|2,0806
|% 1,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|10,53
|
|Altın Gr.
|469
|469
|10,36
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,85
|0,21
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|0,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 84 kaybederek (% -0.30 ) 1, 259
-
17:59VKFYO
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 754 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 598, 173 adet işlem
-
17:55GSRAY
Yüzde -9.26 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 747, 623 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 124 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 18, 166.00 milyon TL de