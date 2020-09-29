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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

29.09.2020 18:11
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A2E54C2001998D9, 0A2E54C2001A5C30, 0A2E54C2001A5ECA
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
29/09/2020
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 29 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A2E54C2001998D9, 0A2E54C2001A5C30, 0A2E54C2001A5ECA numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877283


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ISGSY 10,12 22.742.401 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.893 1.893 11,73  
Altın Gr. 477 477 4,78  
Cumhuriyet 3.153 3.201 44,00  
Tam 3.141 3.220 45,06  
Yarım 1.518 1.558 21,79  
Çeyrek 761 779 10,90  
Gümüş.Ons 24,06 24,10 0,42  
Gümüş Gr. 6,05 6,06 0,12  
B. Petrol 40,93 40,93 -1,94  
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