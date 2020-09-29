BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
29.09.2020 18:11
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A2E54C2001998D9, 0A2E54C2001A5C30, 0A2E54C2001A5ECA
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
29/09/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 29 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A2E54C2001998D9, 0A2E54C2001A5C30, 0A2E54C2001A5ECA numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877283
BIST
18:051.123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,08
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.112
18:057,8352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0346
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8572
En Düşük
7,7765
18:059,1988
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0947
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2188
En Düşük
9,0696
18:05476,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,50
|Açılış
|: 476,76
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
477,56
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,88
|6.443.427
|% 10,00
|
|EMNIS
|36,30
|657.030
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|1.123.053
|% 10,00
|
|ISGSY
|10,12
|22.742.401
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|2.306.160
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|8.123.308
|% -14,42
|
|BMELK
|9,27
|3.474.638
|% -10,00
|
|METUR
|8,57
|13.314.527
|% -9,98
|
|YONGA
|40,10
|6.301.515
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.398.408
|% -9,96
|
|SISE
|7,39
|4.658.283.999
|% -4,89
|
|GARAN
|6,90
|1.770.636.208
|% -1,29
|
|ASELS
|18,61
|1.723.857.336
|% 6,59
|
|KRDMD
|3,28
|1.098.975.543
|% 1,23
|
|TRKCM
|4,80
|673.716.517
|% -5,88
|
|SISE
|7,39
|4.658.283.999
|% -4,89
|
|KRDMD
|3,28
|1.098.975.543
|% 1,23
|
|CEMAS
|1,73
|487.983.271
|% 4,85
|
|GARAN
|6,90
|1.770.636.208
|% -1,29
|
|ODAS
|2,72
|656.753.457
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8336
|7,8352
|% 0,44
|
|Euro
|9,1884
|9,1988
|% 1,04
|
|Sterlin
|10,0291
|10,0794
|% 0,43
|
|Frank
|8,4652
|8,5162
|% 0,66
|
|Riyal
|2,0817
|2,0921
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|11,73
|
|Altın Gr.
|477
|477
|4,78
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|44,00
|
|Tam
|3.141
|3.220
|45,06
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|21,79
|
|Çeyrek
|761
|779
|10,90
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,10
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,12
|
|B. Petrol
|40,93
|40,93
|-1,94
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58OZRDN
Yüzde 6.61 oranında artışla 10.00 lira fiyatla işlem gören hissede 312, 587 adet işlem
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17:56HDFGS
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 841, 262 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 120 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 20, 793.00 milyon TL de
-
17:54GLYHO
Yüzde -3.38 oranında düşüşle 4.57 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 033, 484 adet işlem
-
17:53TMPOL
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 283, 050 adet işlem