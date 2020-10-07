BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
07.10.2020 14:21
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A2F74C2000B4A9F
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
07/10/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 7 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A2F74C2000B4A9F numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879064
BIST
15:381.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,63
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
15:387,8775
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0797
|Açılış
|: 7,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
15:389,2809
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1288
|Açılış
|: 9,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
15:38478,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 7,21
|Açılış
|: 478,03
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler15:38
|YGYO
|1,10
|170.487.952
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.316.394
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.318.458
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.367.239
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.794.777
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|6,99
|1.329.573.946
|% -1,69
|
|ODAS
|3,38
|1.180.490.804
|% 3,36
|
|ASELS
|18,58
|777.358.378
|% 0,22
|
|SISE
|6,84
|542.548.105
|% -0,15
|
|ZOREN
|2,71
|437.208.586
|% 1,88
|
|ODAS
|3,38
|1.180.490.804
|% 3,36
|
|GARAN
|6,99
|1.329.573.946
|% -1,69
|
|YGYO
|1,10
|170.487.952
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,71
|437.208.586
|% 1,88
|
|CEMAS
|1,92
|301.663.929
|% 4,35
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8716
|7,8775
|% 1,02
|
|Euro
|9,2723
|9,2809
|% 1,41
|
|Sterlin
|10,1132
|10,1639
|% 1,06
|
|Frank
|8,5589
|8,6104
|% 1,18
|
|Riyal
|2,0937
|2,1042
|% 1,04
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|11,55
|
|Altın Gr.
|478
|479
|7,75
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.214
|2,00
|
|Tam
|3.152
|3.230
|4,36
|
|Yarım
|1.523
|1.562
|2,11
|
|Çeyrek
|764
|781
|1,05
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,21
|
|B. Petrol
|41,97
|41,97
|-0,68
|
Seans Raporu
15:38
daha fazla
-
15:53CRFSA
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 27.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 042, 749 adet işlem
-
15:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 64 kaybederek (% -0.44 ) 1, 281
-
15:51
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, GARAN, YGYO
-
15:51
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, ODAS, ASELS
-
15:51XU100
Endeks 1, 152 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 11, 953.00 milyon TL de