BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
12.10.2020 13:49
Ekim 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A302842000BAD64 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880691
BIST
16:391.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 11,29
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.182
En Düşük
1.169
16:397,8821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0257
|Açılış
|: 7,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
16:399,3171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0232
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
16:39486,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,26
|Açılış
|: 486,40
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
484,89
BIST En Aktif Hisseler16:39
|KERVT
|7,70
|413.184.923
|% 10,00
|
|SRVGY
|40,48
|9.882.052
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|8.656.121
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.368.006
|% 10,00
|
|POLTK
|294,80
|3.933.650
|% 10,00
|
|TKURU
|445,70
|1.642.850
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|607.561
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|1.322.897
|% -10,00
|
|EMNIS
|57,20
|64.750
|% -9,99
|
|ISATR
|305.000,00
|305.000
|% -9,97
|
|PETKM
|4,65
|1.645.159.414
|% 0,87
|
|ZOREN
|2,86
|962.279.465
|% 3,62
|
|GARAN
|7,17
|936.197.907
|% 0,99
|
|SISE
|6,92
|827.916.156
|% 0,14
|
|ISFIN
|4,08
|617.736.526
|% 3,29
|
|PETKM
|4,65
|1.645.159.414
|% 0,87
|
|ZOREN
|2,86
|962.279.465
|% 3,62
|
|EKGYO
|1,85
|497.453.178
|% 2,78
|
|TSKB
|1,14
|244.644.069
|% 1,79
|
|SKBNK
|1,72
|281.052.132
|% 3,61
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8772
|7,8821
|% 0,33
|
|Euro
|9,3066
|9,3171
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,2312
|10,2825
|% 0,11
|
|Frank
|8,6172
|8,6691
|% 0,23
|
|Riyal
|2,0912
|2,1017
|% 0,15
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-8,08
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|3.217
|3.266
|-4,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|-3,91
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,89
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,94
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,04
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,29
|42,29
|-0,56
|