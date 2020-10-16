BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
16.10.2020 14:51
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A30B8C2000FA49C
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
16/10/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 16 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A30B8C2000FA49C numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882163
BIST
16:081.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 7,43
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.191
En Düşük
1.183
16:087,9555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0231
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9577
En Düşük
7,9127
16:089,3358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0398
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2709
16:08487,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,28
|Açılış
|: 487,59
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler16:08
|TKURU
|357,50
|42.278.314
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.875.896
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.623.881
|% 9,97
|
|MERIT
|94,35
|1.962.528
|% 9,97
|
|CEOEM
|8,95
|50.609.273
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|37.255
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|1.823.276
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.075.462
|% -9,95
|
|SISE
|6,78
|965.841.949
|% 0,89
|
|PETKM
|4,72
|794.716.322
|% 0,43
|
|KERVT
|7,73
|515.217.889
|% 2,79
|
|GARAN
|7,08
|498.637.761
|% 1,00
|
|TUPRS
|82,55
|480.059.422
|% 1,60
|
|SKBNK
|1,85
|463.273.422
|% 6,94
|
|TSKB
|1,26
|267.974.738
|% 6,78
|
|ALBRK
|1,64
|353.194.647
|% 3,80
|
|IHLGM
|1,74
|372.814.108
|% 9,43
|
|EKGYO
|1,94
|363.639.230
|% 0,00
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9527
|7,9555
|% 0,29
|
|Euro
|9,3314
|9,3358
|% 0,43
|
|Sterlin
|10,2300
|10,2813
|% 0,12
|
|Frank
|8,6712
|8,7235
|% 0,25
|
|Riyal
|2,1146
|2,1252
|% 0,17
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-0,65
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,46
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|24,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|23,92
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|11,58
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,78
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,05
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|-0,47
|
Seans Raporu
16:08
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16:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, GUBRF, TCELL
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16:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 87 artarak (% 0.64 ) 1, 079
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16:18
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16:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KERVN, EMNIS, YAPRK, ARTI, UZERB, BALAT, POLTK, BASCM
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16:18
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