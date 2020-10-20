BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
20.10.2020 14:00
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
Sözleşme No
0A314941000D1214
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
20/10/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 20 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A314941000D1214 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882555
BIST
18:051.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,04
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.214
En Düşük
1.202
18:057,8752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0035
|Açılış
|: 7,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9086
En Düşük
7,8635
18:059,3178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0423
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3428
En Düşük
9,2625
18:05483,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,81
|Açılış
|: 483,12
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,62
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSGY
|4,18
|78.409.527
|% 10,00
|
|USAK
|2,53
|377.494.253
|% 10,00
|
|GEDIK
|10,01
|48.777.480
|% 10,00
|
|IHLAS
|1,32
|351.183.255
|% 10,00
|
|KRSTL
|2,64
|49.915.120
|% 10,00
|
|MERKO
|19,44
|7.775.942
|% -10,00
|
|MERIT
|87,30
|1.438.516
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|726.174
|% -10,00
|
|TKURU
|349,70
|24.754.122
|% -9,99
|
|EMNIS
|30,46
|103.381
|% -9,99
|
|GARAN
|7,47
|2.018.867.777
|% -0,40
|
|SISE
|6,98
|2.002.869.206
|% 1,75
|
|SKBNK
|2,04
|945.802.768
|% 2,00
|
|ASELS
|18,18
|899.423.728
|% 0,44
|
|PETKM
|4,49
|770.631.493
|% 0,22
|
|SKBNK
|2,04
|945.802.768
|% 2,00
|
|ALBRK
|1,75
|580.830.827
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,38
|681.029.528
|% 3,03
|
|SISE
|6,98
|2.002.869.206
|% 1,75
|
|IHLAS
|1,32
|351.183.255
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8692
|7,8752
|% -0,04
|
|Euro
|9,3067
|9,3178
|% 0,46
|
|Sterlin
|10,1547
|10,2056
|% -0,14
|
|Frank
|8,6446
|8,6966
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0923
|2,1028
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|5,41
|
|Altın Gr.
|483
|483
|1,07
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.240
|-17,00
|
|Tam
|3.175
|3.254
|-21,56
|
|Yarım
|1.535
|1.574
|-10,42
|
|Çeyrek
|770
|787
|-5,22
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,09
|
|B. Petrol
|42,68
|42,68
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KLNMA
Yüzde 8.92 oranında artışla 81.85 lira fiyatla işlem gören hissede 586, 249 adet işlem
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17:58BRKSN
Yüzde 7.94 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 782, 948 adet işlem
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17:56PEGYO
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 365, 454 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 21, 038.00 milyon TL de
-
17:54TIRE
Yüzde 4.06 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 969, 711 adet işlem