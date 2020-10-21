BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
21.10.2020 18:10
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A316D42001DADEC, 0A316D42001DADED, 0A316D42001DADEE
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
21/10/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 21 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A316D42001DADEC, 0A316D42001DADED, 0A316D42001DADEE numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882885
BIST
18:051.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.209
18:057,8134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0525
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8044
18:059,2780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0218
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2646
18:05483,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,73
|Açılış
|: 483,97
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
486,07
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|11,00
|1.653.069
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|691.193
|% 10,00
|
|KARTN
|1.023,40
|1.860.541
|% 10,00
|
|UZERB
|48,42
|2.603.818
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,56
|11.764.474
|% 9,99
|
|BRKO
|1,71
|5.472.193
|% -10,00
|
|VANGD
|9,91
|20.913.875
|% -9,99
|
|KLGYO
|14,77
|680.461.525
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,85
|161.752.841
|% -9,98
|
|TKURU
|314,80
|15.350.836
|% -9,98
|
|GARAN
|7,53
|1.509.062.862
|% 0,80
|
|TURSG
|6,25
|1.307.959.124
|% 1,79
|
|SISE
|6,96
|1.116.979.878
|% -0,29
|
|KARSN
|3,31
|1.017.166.560
|% 5,75
|
|TCELL
|16,60
|843.689.961
|% -2,58
|
|TSKB
|1,69
|769.829.433
|% 9,74
|
|KARSN
|3,31
|1.017.166.560
|% 5,75
|
|SKBNK
|1,97
|554.220.151
|% -3,43
|
|YKBNK
|2,38
|595.532.966
|% 0,00
|
|ODAS
|3,42
|841.533.299
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8061
|7,8134
|% -0,67
|
|Euro
|9,2705
|9,2780
|% -0,23
|
|Sterlin
|10,2348
|10,2861
|% 0,82
|
|Frank
|8,6014
|8,6532
|% -0,37
|
|Riyal
|2,0758
|2,0862
|% -0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|19,27
|
|Altın Gr.
|483
|484
|1,33
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,09
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,30
|0,07
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|-1,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MARKA
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 030, 788 adet işlem
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17:58TKNSA
Yüzde 5.64 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 766, 020 adet işlem
-
17:57OSTIM
Yüzde 4.25 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 046, 491 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 19, 692.00 milyon TL de
-
17:54EUYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 049 adet işlem