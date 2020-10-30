BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
30.10.2020 13:14
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı
Sözleşme No
0A32B042000B1964
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
30/10/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A32B042000B1964 numaralı Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884861
BIST
13:391.113
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -13,74
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.103
13:398,3329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0446
|Açılış
|: 8,3420
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3531
En Düşük
8,2678
13:399,7290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0481
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7559
En Düşük
9,6423
13:39503,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,94
|Açılış
|: 503,32
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
503,62
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler13:39
|KARTN
|1.812,80
|62.551.302
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.191.494
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.473.090
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|691.199
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|9.518.368
|% 9,98
|
|POLTK
|360,00
|492.840
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,79
|878.837
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|279.902
|% -9,98
|
|MEGAP
|10,85
|896.287
|% -9,96
|
|MEGAP
|10,85
|896.287
|% -9,96
|
|TSKB
|2,37
|3.544.109.214
|% 2,16
|
|SKBNK
|1,95
|559.786.020
|% -1,52
|
|GARAN
|6,65
|528.312.152
|% -1,92
|
|PETKM
|4,13
|388.450.928
|% 2,48
|
|ASELS
|16,90
|359.674.624
|% -2,87
|
|TSKB
|2,37
|3.544.109.214
|% 2,16
|
|SKBNK
|1,95
|559.786.020
|% -1,52
|
|ALBRK
|1,73
|245.555.948
|% -2,26
|
|PETKM
|4,13
|388.450.928
|% 2,48
|
|IHLAS
|1,06
|94.094.674
|% -3,64
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3282
|8,3329
|% 0,54
|
|Euro
|9,7207
|9,7290
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,7819
|10,8360
|% 1,00
|
|Frank
|9,0749
|9,1296
|% 0,77
|
|Riyal
|2,2200
|2,2311
|% 0,84
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|7,24
|
|Altın Gr.
|503
|503
|5,74
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|23,00
|
|Tam
|3.315
|3.397
|25,87
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|12,51
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,08
|
|B. Petrol
|38,20
|38,20
|-0,06
|