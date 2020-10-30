BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
30.10.2020 15:41
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A32B0420013D575
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
30/10/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A32B0420013D575 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884948
BIST
16:571.105
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -22,29
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:578,3824
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0941
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3824
En Düşük
8,2678
16:579,7979
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1170
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:57507,52
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 10,13
|Açılış
|: 507,52
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:57
|CUSAN
|6,27
|22.848.763
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|KONTR
|16,19
|225.047.164
|% 9,99
|
|EGCEY
|2,04
|1.105.513
|% 9,68
|
|OYAKC
|7,86
|201.463.063
|% 6,22
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ALMAD
|2,32
|2.551.487
|% -9,73
|
|OZRDN
|8,14
|684.080
|% -9,35
|
|RODRG
|8,85
|1.774.424
|% -9,04
|
|RTALB
|49,06
|326.362.296
|% -2,47
|
|KONTR
|16,19
|225.047.164
|% 9,99
|
|OYAKC
|7,86
|201.463.063
|% 6,22
|
|TURSG
|5,65
|174.798.447
|% 1,25
|
|ULUUN
|11,71
|171.784.220
|% 1,04
|
|IHLGM
|1,18
|78.755.501
|% 0,00
|
|TURSG
|5,65
|174.798.447
|% 1,25
|
|OYAKC
|7,86
|201.463.063
|% 6,22
|
|PEKGY
|2,62
|39.279.673
|% 3,97
|
|ULUUN
|11,71
|171.784.220
|% 1,04
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3785
|8,3824
|% 1,14
|
|Euro
|9,7903
|9,7979
|% 1,21
|
|Sterlin
|10,8265
|10,8808
|% 1,42
|
|Frank
|9,1129
|9,1678
|% 1,19
|
|Riyal
|2,2261
|2,2373
|% 1,12
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|15,53
|
|Altın Gr.
|507
|507
|9,44
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|61,00
|
|Tam
|3.339
|3.423
|52,03
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|25,16
|
|Çeyrek
|809
|828
|12,59
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,60
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,15
|
|B. Petrol
|37,78
|37,78
|-0,48
|
Seans Raporu
16:57
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17:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 28 kaybederek (% -2.10 ) 994
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