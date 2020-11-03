BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
03.11.2020 15:09
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A3340C200090341
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
03/11/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 3 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A3340C200090341 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885759
BIST
16:261.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,40
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
16:268,5326
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0925
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5402
En Düşük
8,4096
16:269,9955
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1722
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9998
En Düşük
9,7754
16:26522,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 7,96
|Açılış
|: 521,98
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
522,02
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler16:26
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.111,90
|404.285.930
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|71.157.904
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.151.846
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|SISE
|6,37
|1.035.666.546
|% 0,16
|
|PETKM
|4,23
|1.033.489.417
|% 3,17
|
|KRDMD
|3,23
|979.464.712
|% -5,28
|
|TSKB
|2,31
|878.289.425
|% -9,41
|
|GARAN
|6,66
|783.375.091
|% 0,76
|
|TSKB
|2,31
|878.289.425
|% -9,41
|
|KRDMD
|3,23
|979.464.712
|% -5,28
|
|PETKM
|4,23
|1.033.489.417
|% 3,17
|
|DOHOL
|2,43
|453.510.569
|% -0,41
|
|EKGYO
|1,72
|310.396.168
|% -1,15
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5292
|8,5326
|% 1,10
|
|Euro
|9,9902
|9,9955
|% 1,75
|
|Sterlin
|11,0567
|11,1122
|% 1,73
|
|Frank
|9,2895
|9,3454
|% 1,60
|
|Riyal
|2,2678
|2,2791
|% 1,06
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|12,29
|
|Altın Gr.
|522
|522
|7,27
|
|Cumhuriyet
|3.460
|3.512
|62,00
|
|Tam
|3.445
|3.530
|63,02
|
|Yarım
|1.665
|1.708
|30,48
|
|Çeyrek
|835
|854
|15,24
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,11
|
|B. Petrol
|39,99
|39,99
|1,02
|