BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
04.11.2020 14:03
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A336482000B45CC
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
04/11/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 4 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A336482000B45CC numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886105
BIST
15:251.168
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 17,65
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.170
En Düşük
1.154
15:258,4343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0231
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
15:259,9030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0616
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9546
En Düşük
9,7727
15:25517,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,83
|Açılış
|: 517,78
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
509,33
BIST En Aktif Hisseler15:25
|PKENT
|715,10
|142.305
|% 10,00
|
|UFUK
|11,66
|95.597
|% 10,00
|
|KLGYO
|11,45
|29.650.223
|% 9,99
|
|EGEEN
|1.223,00
|62.434.072
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|26.455.808
|% 9,99
|
|EMNIS
|15,80
|485.392
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|4.006.230
|% -9,96
|
|UZERB
|32,90
|183.319
|% -9,96
|
|IZMDC
|21,18
|3.599.901
|% -9,95
|
|BRKO
|1,44
|2.205.023
|% -9,43
|
|GARAN
|6,97
|2.297.736.043
|% 0,29
|
|THYAO
|9,90
|986.584.351
|% 3,99
|
|KRDMD
|3,36
|850.842.979
|% 2,75
|
|SISE
|6,48
|845.190.457
|% 1,25
|
|TSKB
|2,14
|813.382.790
|% -6,96
|
|TSKB
|2,14
|813.382.790
|% -6,96
|
|GARAN
|6,97
|2.297.736.043
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,36
|850.842.979
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,33
|557.426.573
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,73
|323.297.181
|% 1,17
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4267
|8,4343
|% 0,27
|
|Euro
|9,8916
|9,9030
|% 0,63
|
|Sterlin
|10,9745
|11,0295
|% 0,57
|
|Frank
|9,2282
|9,2837
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2442
|2,2554
|% 0,45
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|2,73
|
|Altın Gr.
|518
|518
|2,83
|
|Cumhuriyet
|3.432
|3.484
|-43,00
|
|Tam
|3.418
|3.504
|-33,45
|
|Yarım
|1.652
|1.695
|-16,18
|
|Çeyrek
|829
|848
|-8,09
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,01
|
|B. Petrol
|40,80
|40,80
|1,09
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:36XU100
Endeks 1, 169 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 62 üstünde . İşlem hacmi 17, 159.00 milyon TL de
-
15:34SEKUR
Yüzde 6.19 oranında artışla 10.30 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 811 adet işlem
-
15:32EGSER
Yüzde 6.08 oranında artışla 7.85 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 006, 346 adet işlem
-
15:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, YKBNK, EKGYO
-
15:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, GUBRF, TAVHL