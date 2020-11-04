BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarRepo Ters Repo PazarıSözleşme No0A336482001957C5 0A336482001957D1 0A33648200195876 0A33648200195920İşlemin Gerçekleşme Tarihi04/11/2020AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 4 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A336482001957C5 0A336482001957D1 0A33648200195876 0A33648200195920 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886218BIST