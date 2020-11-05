BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
05.11.2020 15:38
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A3388C200112D79
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
05/11/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 5 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A3388C200112D79 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886348
BIST
15:521.183
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 15,75
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.184
En Düşük
1.170
15:528,4383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0168
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
15:5210,0075
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1277
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0163
En Düşük
9,8472
15:52522,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,67
|Açılış
|: 522,53
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
523,10
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler15:50
|BLCYT
|6,60
|8.847.603
|% 10,00
|
|CASA
|41,80
|192.060
|% 10,00
|
|NATEN
|36,98
|70.576.252
|% 9,99
|
|DITAS
|30,60
|2.463.176
|% 9,99
|
|MEGAP
|14,90
|10.135.141
|% 9,96
|
|EUYO
|10,44
|4.460.657
|% -10,00
|
|VANGD
|8,82
|3.454.370
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.342.892
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|845.985
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|859.721
|% -9,97
|
|GARAN
|6,98
|1.590.422.398
|% 0,72
|
|SISE
|6,65
|1.005.369.397
|% 2,78
|
|TSKB
|2,01
|673.259.320
|% -2,90
|
|PETKM
|4,34
|649.161.115
|% 1,88
|
|EKGYO
|1,81
|616.994.692
|% 3,43
|
|EKGYO
|1,81
|616.994.692
|% 3,43
|
|SKBNK
|1,82
|604.831.193
|% 7,06
|
|TSKB
|2,01
|673.259.320
|% -2,90
|
|ALBRK
|1,71
|412.060.341
|% 4,27
|
|GARAN
|6,98
|1.590.422.398
|% 0,72
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4327
|8,4366
|% 0,18
|
|Euro
|9,9956
|10,0029
|% 1,25
|
|Sterlin
|10,9969
|11,0520
|% 0,87
|
|Frank
|9,2674
|9,3232
|% 0,81
|
|Riyal
|2,2411
|2,2523
|% 0,11
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|21,43
|
|Altın Gr.
|522
|522
|6,05
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|19,00
|
|Tam
|3.439
|3.528
|20,71
|
|Yarım
|1.662
|1.707
|10,02
|
|Çeyrek
|834
|853
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,70
|0,23
|
|B. Petrol
|40,98
|40,98
|-0,24
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:05ADESE
Yüzde 4.51 oranında artışla 2.78 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 603, 039 adet işlem
-
16:04FLAP
Yüzde 8.09 oranında artışla 7.48 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 844, 838 adet işlem
-
16:03YGYO
Yüzde 4.81 oranında artışla 1.09 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 911, 438 adet işlem
-
16:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 91 artarak (% 1.13 ) 1, 061
-
16:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, KERVN, BLCYT, AVHOL, MEGAP, RODRG, MARKA, MEGAP, KSTUR, CASA