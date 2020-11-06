BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
06.11.2020 15:10
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A33ACC2000F4A19
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
06/11/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 6 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A33ACC2000F4A19 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886639
BIST
16:301.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,47
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.177
16:308,5701
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,1541
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5701
En Düşük
8,4044
16:3010,1800
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 0,2157
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1836
En Düşük
9,9273
16:30538,51
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 10,96
|Açılış
|: 538,51
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
538,87
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler16:30
|MARKA
|4,62
|26.100.912
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|TKURU
|267,50
|5.061.837
|% 9,99
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MERKO
|13,02
|327.700.771
|% 9,97
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|KRDMD
|3,44
|1.374.509.149
|% 3,61
|
|GARAN
|6,94
|1.368.227.190
|% -0,29
|
|SISE
|6,56
|608.454.674
|% -1,06
|
|TSKB
|2,12
|597.550.317
|% 0,00
|
|FENER
|36,10
|535.011.529
|% 5,06
|
|KRDMD
|3,44
|1.374.509.149
|% 3,61
|
|TSKB
|2,12
|597.550.317
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,85
|417.979.731
|% 1,65
|
|EKGYO
|1,79
|377.022.600
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,31
|458.659.023
|% 0,43
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5640
|8,5665
|% 1,79
|
|Euro
|10,1745
|10,1832
|% 2,20
|
|Sterlin
|11,2093
|11,2655
|% 1,63
|
|Frank
|9,4843
|9,5414
|% 2,35
|
|Riyal
|2,2767
|2,2881
|% 1,77
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|9,59
|
|Altın Gr.
|538
|539
|10,96
|
|Cumhuriyet
|3.563
|3.617
|91,00
|
|Tam
|3.547
|3.636
|90,60
|
|Yarım
|1.714
|1.759
|43,83
|
|Çeyrek
|860
|879
|21,91
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,68
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,06
|7,07
|0,19
|
|B. Petrol
|39,86
|39,86
|-1,07
|