BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
12.11.2020 14:43
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A3485420011F022
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
12/11/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 12 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A3485420011F022 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888100
BIST
16:001.279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,48
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.276
16:007,7348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0597
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
16:009,1323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0565
|Açılış
|: 9,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
16:00463,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,29
|Açılış
|: 463,71
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler15:58
|BFREN
|1.145,80
|43.378.360
|% 9,99
|
|TLMAN
|36,58
|11.450.413
|% 9,98
|
|DOAS
|28,86
|97.110.013
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|3.329.355
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|6.141.877
|% 9,97
|
|BRYAT
|195,40
|123.046.081
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.294,10
|591.053
|% -10,00
|
|KSTUR
|170,60
|772.818
|% -9,97
|
|EMNIS
|24,28
|1.403.423
|% -9,94
|
|COSMO
|6,89
|226.761
|% -9,93
|
|GARAN
|8,75
|7.751.003.326
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,83
|2.689.586.724
|% 1,07
|
|KRDMD
|4,15
|2.656.289.519
|% 4,80
|
|THYAO
|11,99
|2.336.535.121
|% 1,78
|
|AKBNK
|6,30
|1.891.507.388
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,83
|2.689.586.724
|% 1,07
|
|GARAN
|8,75
|7.751.003.326
|% 2,94
|
|KRDMD
|4,15
|2.656.289.519
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,92
|621.097.621
|% 1,05
|
|AKBNK
|6,30
|1.891.507.388
|% 1,29
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7235
|7,7274
|% -0,86
|
|Euro
|9,1082
|9,1216
|% -0,73
|
|Sterlin
|10,1205
|10,1712
|% -1,42
|
|Frank
|8,4048
|8,4554
|% -0,71
|
|Riyal
|2,0537
|2,0640
|% -0,86
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|4,40
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|3.084
|3.131
|-69,00
|
|Tam
|3.067
|3.147
|-70,52
|
|Yarım
|1.483
|1.522
|-34,12
|
|Çeyrek
|744
|761
|-17,05
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,13
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|43,48
|43,48
|-0,31
|