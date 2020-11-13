BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
13.11.2020 15:44
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A34A90200109203
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/11/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A34A90200109203 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888425
BIST
16:221.288
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 16,58
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
16:227,7059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0171
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
16:229,1066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0088
|Açılış
|: 9,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
16:22466,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,04
|Açılış
|: 467,90
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler16:20
|KARTN
|2.145,00
|48.225.869
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|14.556.559
|% 10,00
|
|MERIT
|74,25
|308.383
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|6.762.294
|% 9,99
|
|PENGD
|4,96
|33.449.959
|% 9,98
|
|UZERB
|32,44
|542.890
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.343.754
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|201.312
|% -9,89
|
|ETILR
|4,47
|4.567.133
|% -9,88
|
|ATSYH
|4,65
|210.958
|% -9,53
|
|GARAN
|8,78
|3.618.833.739
|% 1,74
|
|KRDMD
|4,32
|2.817.249.731
|% 4,10
|
|YKBNK
|2,88
|1.166.752.891
|% 3,97
|
|AKBNK
|6,30
|1.109.310.217
|% 0,96
|
|PETKM
|4,74
|967.190.552
|% 1,94
|
|KRDMD
|4,32
|2.817.249.731
|% 4,10
|
|GARAN
|8,78
|3.618.833.739
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,88
|1.166.752.891
|% 3,97
|
|TSKB
|2,32
|688.726.222
|% 4,04
|
|EKGYO
|1,89
|462.134.998
|% 0,53
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6928
|7,6967
|% 0,10
|
|Euro
|9,0877
|9,1079
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,1459
|10,1968
|% 0,85
|
|Frank
|8,4161
|8,4668
|% 0,56
|
|Riyal
|2,0541
|2,0644
|% 0,46
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|13,05
|
|Altın Gr.
|469
|469
|5,15
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.095
|3.175
|10,22
|
|Yarım
|1.496
|1.536
|4,94
|
|Çeyrek
|750
|768
|2,47
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,13
|
|B. Petrol
|42,93
|42,93
|-0,60
|