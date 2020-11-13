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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

13.11.2020 15:44
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A34A90200109203
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/11/2020
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A34A90200109203 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888425


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MERIT 74,25 308.383 % 10,00  
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Altın Ons 1.889 1.889 13,05  
Altın Gr. 469 469 5,15  
Cumhuriyet 3.107 3.154 5,00  
Tam 3.095 3.175 10,22  
Yarım 1.496 1.536 4,94  
Çeyrek 750 768 2,47  
Gümüş.Ons 24,69 24,72 0,45  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 0,13  
B. Petrol 42,93 42,93 -0,60  
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