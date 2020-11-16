BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
16.11.2020 14:52
Kasım 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A35144200098C49 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888661
BIST
18:051.293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.291
18:057,7247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0443
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7587
En Düşük
7,6062
18:059,1508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0634
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1921
En Düşük
9,0167
18:05469,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,93
|Açılış
|: 469,15
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,86
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FLAP
|9,35
|142.997.981
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|2.099.988
|% 10,00
|
|KENT
|324,50
|8.628.590
|% 10,00
|
|DAGI
|8,80
|111.279.288
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,57
|5.124.925
|% 10,00
|
|UZERB
|29,20
|465.331
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|895.900
|% -9,99
|
|EUYO
|6,99
|1.185.944
|% -9,92
|
|GENTS
|4,95
|79.569.233
|% -7,48
|
|CMENT
|33,60
|5.257.151
|% -6,67
|
|THYAO
|11,78
|3.994.711.986
|% 2,43
|
|GARAN
|8,95
|3.550.653.489
|% 1,02
|
|KRDMD
|4,38
|1.786.483.866
|% 0,46
|
|PGSUS
|56,40
|1.243.320.171
|% 2,83
|
|YKBNK
|2,86
|1.137.605.917
|% -1,38
|
|KRDMD
|4,38
|1.786.483.866
|% 0,46
|
|GARAN
|8,95
|3.550.653.489
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,86
|1.137.605.917
|% -1,38
|
|THYAO
|11,78
|3.994.711.986
|% 2,43
|
|SKBNK
|1,52
|429.354.725
|% 0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7157
|7,7247
|% 0,58
|
|Euro
|9,1383
|9,1508
|% 0,70
|
|Sterlin
|10,1540
|10,2049
|% 0,50
|
|Frank
|8,4280
|8,4787
|% 0,59
|
|Riyal
|2,0516
|2,0619
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|2,93
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,66
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|9,13
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|4,42
|
|Çeyrek
|753
|770
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,58
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,01
|
|B. Petrol
|44,39
|44,39
|1,61
|
Seans Raporu
18:05
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Yüzde 4.62 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 971, 304 adet işlem
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17:56DERAS
Yüzde 4.68 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 396 adet işlem
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17:55BURVA
Yüzde 5.42 oranında artışla 71.05 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 603 adet işlem