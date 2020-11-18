BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
18.11.2020 13:49
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A355D02000CF26B
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
18/11/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 18 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A355D02000CF26B numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889062
BIST
17:151.284
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 23,99
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.291
En Düşük
1.264
17:157,7242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0247
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7897
En Düşük
7,6812
17:159,1657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0279
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2485
En Düşük
9,1078
17:15466,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,46
|Açılış
|: 466,22
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler17:13
|YYAPI
|1,32
|140.230.980
|% 10,00
|
|BERA
|11,44
|65.671.592
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.724.121
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.860,00
|1.170.490
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.030.920
|% 10,00
|
|UZERB
|27,94
|241.178
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|230.790
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|62.936.445
|% -9,94
|
|VAKKO
|6,56
|394.757.277
|% -8,51
|
|MEPET
|3,20
|72.855.149
|% -6,98
|
|GARAN
|8,75
|6.518.099.938
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,86
|3.059.862.691
|% 7,12
|
|KRDMD
|4,59
|2.642.490.515
|% 9,81
|
|AKBNK
|6,22
|1.572.225.352
|% 3,84
|
|THYAO
|11,65
|1.229.131.161
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,86
|3.059.862.691
|% 7,12
|
|GARAN
|8,75
|6.518.099.938
|% 3,92
|
|KRDMD
|4,59
|2.642.490.515
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,49
|470.299.610
|% 2,05
|
|EKGYO
|1,93
|551.347.744
|% 1,05
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7186
|7,7224
|% 0,30
|
|Euro
|9,1607
|9,1647
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,2175
|10,2687
|% 0,43
|
|Frank
|8,4346
|8,4854
|% 0,19
|
|Riyal
|2,0528
|2,0631
|% 0,30
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-3,82
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.134
|-43,00
|
|Tam
|3.080
|3.159
|-32,24
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|-15,60
|
|Çeyrek
|747
|764
|-7,80
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,01
|
|B. Petrol
|44,52
|44,52
|0,77
|
Seans Raporu
17:13
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