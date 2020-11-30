BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
30.11.2020 16:06
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
30/11/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 30 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan ekte belirtilen 10 adet Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890550
BIST
15:521.304
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -24,53
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.301
15:527,7790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0347
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
15:529,3181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0335
|Açılış
|: 9,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
15:52441,06
En Yüksek
|Değişim
|: -1,89%
|| -8,49
|Açılış
|: 441,06
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler15:52
|SELEC
|12,54
|186.050.236
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|13.784.499
|% 9,99
|
|TKNSA
|12,13
|108.850.103
|% 9,97
|
|CRFSA
|113,60
|21.994.421
|% 9,97
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|HLGYO
|3,11
|204.297.039
|% -9,86
|
|PKENT
|860,00
|52.920
|% -9,47
|
|BRKO
|1,16
|1.243.339
|% -9,38
|
|KERVN
|1,26
|4.369.727
|% -9,35
|
|GARAN
|9,00
|1.739.234.459
|% -1,96
|
|EKGYO
|2,17
|1.691.407.240
|% 0,00
|
|PETKM
|4,27
|1.407.625.337
|% 0,95
|
|THYAO
|11,58
|876.231.997
|% -2,93
|
|KRDMD
|5,01
|830.889.957
|% -2,91
|
|EKGYO
|2,17
|1.691.407.240
|% 0,00
|
|PETKM
|4,27
|1.407.625.337
|% 0,95
|
|TEKTU
|2,12
|512.568.978
|% 6,53
|
|TSKB
|2,26
|522.499.288
|% -6,22
|
|YKBNK
|2,92
|613.878.606
|% -2,34
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7709
|7,7790
|% -0,44
|
|Euro
|9,3083
|9,3181
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,3117
|10,3634
|% -0,44
|
|Frank
|8,5460
|8,5975
|% -0,67
|
|Riyal
|2,0630
|2,0733
|% -0,69
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-19,05
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-8,49
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-65,00
|
|Tam
|2.917
|2.990
|-67,11
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-32,47
|
|Çeyrek
|707
|723
|-16,23
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|5,51
|5,52
|-0,19
|
|B. Petrol
|47,63
|47,63
|-0,62
|
Seans Raporu
15:52
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16:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, RODRG, SNKRN, TKNSA, CRFSA, SELEC, MPARK, SAFKR, BASCM, BAYRK
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16:04
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HLGYO, KERVN, BRKO, CASA