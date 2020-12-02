BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
02.12.2020 15:58
ralık 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A3754C20006674E numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890961
BIST
17:141.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,98
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.318
17:147,8355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0041
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8531
En Düşük
7,7709
17:149,4600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0048
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4802
En Düşük
9,4041
17:14457,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,12
|Açılış
|: 458,03
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
461,23
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler17:12
|TKNSA
|14,67
|486.978.606
|% 9,97
|
|NIBAS
|77,75
|9.037.711
|% 9,97
|
|CASA
|95,45
|823.065
|% 9,97
|
|AYES
|12,46
|829.034
|% 9,97
|
|NUHCM
|48,56
|102.396.679
|% 9,96
|
|RODRG
|15,23
|8.018.200
|% -9,99
|
|PAMEL
|23,10
|1.484.497
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,49
|675.192
|% -9,95
|
|SERVE
|14,58
|228.216
|% -8,88
|
|IZMDC
|19,36
|17.762.155
|% -4,82
|
|THYAO
|12,39
|4.009.900.242
|% -0,88
|
|GARAN
|9,26
|2.322.170.684
|% 0,33
|
|PGSUS
|64,20
|1.447.115.465
|% 2,07
|
|KRDMD
|4,97
|1.273.286.043
|% 0,61
|
|SISE
|6,92
|1.247.009.195
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,18
|1.243.723.699
|% -0,46
|
|THYAO
|12,39
|4.009.900.242
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,95
|839.915.963
|% -1,34
|
|PETKM
|4,27
|1.128.941.770
|% 0,23
|
|KRDMD
|4,97
|1.273.286.043
|% 0,61
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8262
|7,8308
|% -0,01
|
|Euro
|9,4425
|9,4508
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,3856
|10,4377
|% -0,90
|
|Frank
|8,6987
|8,7511
|% 0,36
|
|Riyal
|2,0812
|2,0916
|% -0,01
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|2,97
|
|Altın Gr.
|458
|458
|1,21
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.028
|3.104
|5,27
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|2,55
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,27
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,07
|
|B. Petrol
|47,45
|47,45
|0,03
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:25RYSAS
Yüzde 7.30 oranında artışla 11.02 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 975, 459 adet işlem
-
17:24KONYA
Yüzde 9.90 oranında artışla 1, 171.50 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 045 adet işlem
-
17:23GSRAY
Yüzde 6.23 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 166, 792, 831 adet işlem
-
17:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 34 kaybederek (% -0.11 ) 1, 194
-
17:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SARKY, KAREL, SILVR, SNKRN, AKMGY, TKNSA, AYES, NIBAS, SAFKR, KERVN