BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
03.12.2020 15:39
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A37790200158533
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
03/12/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 3 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A37790200158533 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891167
BIST
15:341.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,51
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.334
En Düşük
1.316
15:347,8139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0477
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,8007
15:349,5040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0130
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4805
15:34462,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,82
|Açılış
|: 462,93
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler15:34
|INVEO
|34,98
|26.900.801
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|864.387
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|343.358.788
|% 9,98
|
|SILVR
|5,18
|90.149.684
|% 9,98
|
|NIBAS
|85,50
|13.451.305
|% 9,97
|
|ARTI
|6,58
|1.108.358
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|1.184.332
|% -9,95
|
|KERVN
|1,13
|3.682.482
|% -9,60
|
|FRIGO
|22,40
|1.897.800
|% -8,57
|
|TDGYO
|13,97
|7.052.544
|% -8,33
|
|TSKB
|2,09
|2.070.023.271
|% -6,70
|
|GARAN
|9,21
|1.742.706.515
|% -0,11
|
|PETKM
|4,38
|1.406.093.394
|% 3,55
|
|DOHOL
|2,88
|1.111.635.451
|% 9,92
|
|THYAO
|12,29
|1.043.172.368
|% 0,33
|
|TSKB
|2,09
|2.070.023.271
|% -6,70
|
|DOHOL
|2,88
|1.111.635.451
|% 9,92
|
|EKGYO
|2,21
|713.983.941
|% 1,84
|
|PETKM
|4,38
|1.406.093.394
|% 3,55
|
|KRDMD
|5,09
|983.232.621
|% 0,79
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8109
|7,8139
|% -0,61
|
|Euro
|9,4961
|9,5040
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,4691
|10,5216
|% -0,07
|
|Frank
|8,7182
|8,7707
|% -0,26
|
|Riyal
|2,0752
|2,0856
|% -0,69
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|13,89
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,50
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.124
|39,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|32,36
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|15,65
|
|Çeyrek
|742
|759
|7,83
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,26
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,01
|
|B. Petrol
|47,89
|47,89
|-0,36
|
Seans Raporu
15:34
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15:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 66 artarak (% 0.45 ) 1, 473
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15:47XU100
Endeks 1, 332 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 20, 223.00 milyon TL de
-
15:47GEDIK
Yüzde 5.39 oranında artışla 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 917 adet işlem
-
15:45AGYO
Yüzde 4.03 oranında artışla 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 772, 301 adet işlem
-
15:42XU100
Endeks 1, 331 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 20, 096.00 milyon TL de