BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
08.12.2020 16:13
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A382D0200149E13 0A382D0200149EAE
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
08/12/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 8 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A382D0200149E13 ve 0A382D0200149EAE numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892112
BIST
16:101.343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 12,75
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
16:107,8399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0302
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7902
16:109,5094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0502
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
16:10469,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,54
|Açılış
|: 469,64
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler16:08
|SELEC
|18,16
|276.137.917
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.911.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|24,74
|9.003.186
|% 9,96
|
|SILVR
|5,98
|12.993.671
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|126.409.149
|% 9,92
|
|NIBAS
|73,35
|21.894.712
|% -10,00
|
|PKENT
|920,00
|897.663
|% -7,72
|
|BANVT
|37,46
|10.025.694
|% -7,23
|
|IZFAS
|5,44
|306.926
|% -6,37
|
|IZMDC
|17,05
|27.003.639
|% -5,91
|
|PETKM
|4,99
|3.864.371.121
|% -2,16
|
|SISE
|7,14
|2.302.243.804
|% 4,23
|
|KRDMD
|5,33
|1.751.981.344
|% 4,72
|
|SASA
|21,56
|1.460.229.746
|% 4,76
|
|DOHOL
|2,97
|1.265.297.238
|% 1,37
|
|PETKM
|4,99
|3.864.371.121
|% -2,16
|
|DOHOL
|2,97
|1.265.297.238
|% 1,37
|
|KRDMD
|5,33
|1.751.981.344
|% 4,72
|
|SISE
|7,14
|2.302.243.804
|% 4,23
|
|TSKB
|1,85
|586.538.283
|% 2,21
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8406
|7,8441
|% 0,44
|
|Euro
|9,5122
|9,5149
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,3866
|10,4387
|% -0,30
|
|Frank
|8,7703
|8,8232
|% 0,44
|
|Riyal
|2,0822
|2,0927
|% 0,31
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|1,99
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|36,00
|
|Tam
|3.089
|3.167
|32,38
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|15,66
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,84
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,64
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|48,68
|48,68
|-0,11
|
Seans Raporu
16:08
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16:23EMKEL
Yüzde 4.50 oranında artışla 3.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 727, 013 adet işlem
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16:21BSOKE
Yüzde 8.98 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 573, 641 adet işlem
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16:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 43 artarak (% 1.19 ) 1, 485
-
16:20
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GOLTS, SELEC
-
16:19CEMAS
Yüzde 4.33 oranında artışla 2.41 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 454, 471 adet işlem