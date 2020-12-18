BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
18.12.2020 16:58
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A3995820008E501
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
18/12/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 18 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A3995820008E501 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893864
BIST
17:301.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,63
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
17:307,6610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0417
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6455
17:309,3894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0684
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3690
17:30463,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -3,36
|Açılış
|: 463,41
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler17:28
|AKCNS
|16,85
|104.617.575
|% 9,99
|
|BRYAT
|460,50
|60.531.895
|% 9,98
|
|ALCAR
|281,10
|37.110.742
|% 9,98
|
|GRNYO
|3,64
|12.097.118
|% 9,97
|
|HLGYO
|4,19
|88.718.859
|% 9,97
|
|KARTN
|3.006,70
|541.538.579
|% -10,00
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.337.752
|% -9,98
|
|THYAO
|12,99
|2.161.317.744
|% -0,15
|
|PGSUS
|73,50
|1.390.843.676
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,19
|1.235.780.470
|% 2,34
|
|TCELL
|16,19
|1.129.012.008
|% 2,40
|
|GARAN
|9,85
|1.081.753.536
|% 0,82
|
|TSKB
|1,82
|1.043.479.822
|% 8,33
|
|EKGYO
|2,19
|1.235.780.470
|% 2,34
|
|ISGYO
|2,44
|693.790.274
|% 6,55
|
|ODAS
|3,96
|715.883.229
|% 0,76
|
|GSDHO
|2,44
|404.986.361
|% 3,83
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6547
|7,6575
|% -0,59
|
|Euro
|9,3802
|9,3867
|% -0,75
|
|Sterlin
|10,3107
|10,3624
|% -0,99
|
|Frank
|8,6129
|8,6648
|% -0,65
|
|Riyal
|2,0339
|2,0441
|% -0,65
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|-0,64
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-3,36
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-39,00
|
|Tam
|3.066
|3.143
|-34,80
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-16,83
|
|Çeyrek
|743
|760
|-8,42
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,87
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|51,78
|51,78
|0,28
|