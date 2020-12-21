BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
21.12.2020 13:29
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası
Sözleşme No
9
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
21/12/2020
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası'nda 21 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 9 numaralı SWAP Piyasası sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası Yönergesi'nin 13'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894051
BIST
13:181.383
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -25,21
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.382
13:187,6808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0522
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
13:189,3265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0261
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3081
13:18461,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,37
|Açılış
|: 461,91
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
456,54
BIST En Aktif Hisseler13:16
|BOSSA
|15,40
|20.144.351
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|627.438
|% 10,00
|
|YAPRK
|48,62
|240.426
|% 10,00
|
|SNKRN
|12,28
|559.059
|% 9,94
|
|SMART
|9,09
|34.908.533
|% 9,92
|
|RAYSG
|18,02
|11.801.027
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|784.565
|% -9,99
|
|MZHLD
|21,70
|36.738
|% -9,96
|
|CASA
|124,00
|238.452
|% -9,95
|
|PKENT
|800,90
|76.886
|% -8,99
|
|ASELS
|18,13
|1.245.960.934
|% 1,63
|
|TSKB
|1,89
|1.193.623.852
|% 2,72
|
|THYAO
|12,25
|1.078.859.155
|% -5,48
|
|GARAN
|9,62
|780.100.860
|% -2,53
|
|EKGYO
|2,15
|629.457.481
|% -2,71
|
|TSKB
|1,89
|1.193.623.852
|% 2,72
|
|EKGYO
|2,15
|629.457.481
|% -2,71
|
|ODAS
|4,02
|382.849.420
|% 1,52
|
|SKBNK
|1,41
|125.593.576
|% -2,08
|
|YKBNK
|2,99
|265.835.493
|% -2,92
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6776
|7,6822
|% 0,70
|
|Euro
|9,3170
|9,3232
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,0871
|10,1377
|% -1,73
|
|Frank
|8,5754
|8,6271
|% -0,23
|
|Riyal
|2,0337
|2,0439
|% 0,31
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-12,35
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,44
|
|Cumhuriyet
|3.052
|3.098
|-25,00
|
|Tam
|3.042
|3.122
|-21,35
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|-10,33
|
|Çeyrek
|737
|755
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,78
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,02
|
|B. Petrol
|49,37
|49,37
|-2,89
|