BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
21.12.2020 15:10
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A3A0042001560C9 0A3A004200156020
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
21/12/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 21 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A3A0042001560C9 ve 0A3A004200156020 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894063
BIST
17:551.384
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -24,79
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.369
17:557,6732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0446
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
17:559,3767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0241
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3081
17:55463,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,17
|Açılış
|: 463,72
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
456,54
BIST En Aktif Hisseler17:55
|BRSAN
|25,30
|392.056.793
|% 10,00
|
|GEDIK
|12,32
|13.230.834
|% 10,00
|
|BOSSA
|15,40
|23.225.491
|% 10,00
|
|INVEO
|39,38
|47.731.713
|% 10,00
|
|ALCAR
|309,20
|64.829.961
|% 10,00
|
|KARTN
|2.706,10
|480.211.240
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.489,50
|668.937
|% -10,00
|
|RAYSG
|18,02
|20.592.992
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|845.050
|% -9,99
|
|MERKO
|8,95
|80.102.459
|% -9,98
|
|TSKB
|1,88
|2.064.243.005
|% 2,17
|
|THYAO
|12,17
|1.922.879.430
|% -6,10
|
|ASELS
|18,09
|1.819.218.695
|% 1,40
|
|GARAN
|9,67
|1.706.245.616
|% -2,03
|
|ODAS
|4,10
|1.410.060.601
|% 3,54
|
|TSKB
|1,88
|2.064.243.005
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,11
|1.207.116.382
|% -4,52
|
|ODAS
|4,10
|1.410.060.601
|% 3,54
|
|ALBRK
|2,06
|354.807.316
|% 5,10
|
|GARAN
|9,67
|1.706.245.616
|% -2,03
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6709
|7,6732
|% 0,58
|
|Euro
|9,3684
|9,3767
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,1734
|10,2244
|% -0,89
|
|Frank
|8,6125
|8,6644
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0395
|2,0497
|% 0,60
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|-1,54
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,84
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|5,00
|
|Tam
|3.065
|3.146
|2,46
|
|Yarım
|1.481
|1.522
|1,19
|
|Çeyrek
|743
|761
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,12
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,13
|
|B. Petrol
|50,32
|50,32
|-1,94
|