BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
22.12.2020 14:06
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A3A2542000382E6 0A3A2542000382E7
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
22/12/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 22 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A3A2542000382E6 ve 0A3A2542000382E7 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894215
BIST
17:001.410
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 25,51
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.411
En Düşük
1.392
17:007,6359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0053
|Açılış
|: 7,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
17:009,3460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0053
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3099
17:00460,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,02
|Açılış
|: 460,88
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,45
BIST En Aktif Hisseler16:58
|NIBAS
|70,95
|19.143.432
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|13.512.709
|% 10,00
|
|GEDZA
|27,50
|24.555.591
|% 10,00
|
|DOCO
|535,80
|124.453.666
|% 10,00
|
|ALGYO
|22,66
|224.154.806
|% 10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|411.134.112
|% -10,00
|
|HLGYO
|4,14
|443.018.626
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|495.392
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|322.987
|% -10,00
|
|EUYO
|4,40
|530.933
|% -9,09
|
|GARAN
|10,06
|2.101.528.044
|% 2,97
|
|THYAO
|12,49
|1.274.769.795
|% 2,21
|
|KRDMD
|5,45
|1.051.461.326
|% 5,42
|
|SISE
|7,12
|884.876.874
|% 1,28
|
|PETKM
|4,92
|853.264.163
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,45
|649.554.663
|% 2,84
|
|TSKB
|1,86
|775.873.817
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,18
|600.464.473
|% 3,32
|
|GARAN
|10,06
|2.101.528.044
|% 2,97
|
|KRDMD
|5,45
|1.051.461.326
|% 5,42
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6316
|7,6368
|% -0,06
|
|Euro
|9,3363
|9,3430
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,1994
|10,2505
|% -0,46
|
|Frank
|8,5823
|8,6340
|% -0,12
|
|Riyal
|2,0274
|2,0376
|% -0,14
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|2,19
|
|Altın Gr.
|460
|461
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-26,00
|
|Tam
|3.041
|3.117
|-28,28
|
|Yarım
|1.470
|1.508
|-13,68
|
|Çeyrek
|737
|754
|-6,84
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,33
|50,33
|-0,58
|