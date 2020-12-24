BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
24.12.2020 13:53
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A3A6CC2000EF745
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
24/12/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 24 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A3A6CC2000EF745 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894747
BIST
14:071.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,15
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.428
En Düşük
1.415
14:077,5963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0442
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,5541
14:079,2663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0639
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2200
14:07456,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,67
|Açılış
|: 456,37
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler14:07
|BRSAN
|33,66
|289.718.919
|% 10,00
|
|POLTK
|405,30
|2.045.144
|% 9,99
|
|ECZYT
|28,46
|91.722.538
|% 9,97
|
|SNKRN
|16,33
|1.334.635
|% 9,97
|
|GUBRF
|62,45
|32.104.983
|% 9,95
|
|HLGYO
|3,39
|641.149.155
|% -9,12
|
|PEKGY
|2,85
|612.949.236
|% -8,06
|
|NIBAS
|64,95
|9.244.607
|% -7,21
|
|MMCAS
|4,45
|446.576
|% -5,72
|
|PAMEL
|16,00
|29.691.733
|% -5,49
|
|GARAN
|10,20
|1.888.186.779
|% 2,41
|
|THYAO
|12,78
|1.099.956.938
|% 2,57
|
|ECILC
|7,84
|865.432.610
|% 7,69
|
|SKBNK
|1,58
|765.268.832
|% 0,00
|
|PETKM
|5,04
|692.649.060
|% -0,20
|
|SKBNK
|1,58
|765.268.832
|% 0,00
|
|PEKGY
|2,85
|612.949.236
|% -8,06
|
|YKBNK
|3,10
|586.401.847
|% 1,64
|
|GARAN
|10,20
|1.888.186.779
|% 2,41
|
|HLGYO
|3,39
|641.149.155
|% -9,12
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5859
|7,5942
|% -0,61
|
|Euro
|9,2547
|9,2636
|% -0,71
|
|Sterlin
|10,2729
|10,3244
|% -0,17
|
|Frank
|8,4953
|8,5465
|% -0,88
|
|Riyal
|2,0135
|2,0236
|% -0,82
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|-0,31
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,62
|
|Cumhuriyet
|3.049
|3.095
|5,00
|
|Tam
|3.034
|3.110
|5,23
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|2,53
|
|Çeyrek
|735
|752
|1,27
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,03
|
|B. Petrol
|51,09
|51,09
|-0,15
|