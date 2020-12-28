BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarRepo Ters Repo PazarıSözleşme No0A3AFC420012FC0A, 0A3AFC420012FC08, 0A3AFC420012FC07, 0A3AFC420012FC06, 0A3AFC4200128849İşlemin Gerçekleşme Tarihi28/12/2020AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 28 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A3AFC420012FC0A, 0A3AFC420012FC08, 0A3AFC420012FC07, 0A3AFC420012FC06 ve 0A3AFC4200128849 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895162BIST