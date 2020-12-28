BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
28.12.2020 15:32
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A3AFC420012FC0A, 0A3AFC420012FC08, 0A3AFC420012FC07, 0A3AFC420012FC06, 0A3AFC4200128849
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
28/12/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 28 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A3AFC420012FC0A, 0A3AFC420012FC08, 0A3AFC420012FC07, 0A3AFC420012FC06 ve 0A3AFC4200128849 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895162
BIST
18:051.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,26
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.443
En Düşük
1.432
18:057,4185
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -0,1678
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4047
18:059,0723
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -0,1697
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,0401
18:05448,18
En Yüksek
|Değişim
|: -2,27%
|| -10,41
|Açılış
|: 448,18
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
447,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKURU
|229,90
|2.324.059
|% 10,00
|
|OTKAR
|306,90
|627.560.998
|% 10,00
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,86
|2.448.447
|% 10,00
|
|JANTS
|317,90
|236.728.829
|% 10,00
|
|CASA
|90,00
|1.201.815
|% -10,00
|
|BRYAT
|502,50
|455.417.222
|% -9,99
|
|EMKEL
|5,95
|23.433.552
|% -9,98
|
|OLMIP
|11,72
|11.452.575
|% -9,85
|
|DARDL
|31,16
|4.182.226
|% -8,35
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|KOZAL
|95,20
|1.540.946.497
|% 0,53
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|BRSAN
|27,94
|732.904.267
|% -7,79
|
|SKBNK
|1,57
|729.549.706
|% 3,97
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|TEKTU
|2,10
|287.409.879
|% 6,60
|
|ODAS
|3,83
|535.725.041
|% -1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4105
|7,4185
|% -2,21
|
|Euro
|9,0444
|9,0723
|% -1,84
|
|Sterlin
|9,9443
|9,9941
|% -2,97
|
|Frank
|8,3029
|8,3529
|% -2,11
|
|Riyal
|1,9699
|1,9797
|% -2,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|-0,28
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-8,97
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,01
|
|B. Petrol
|51,36
|51,36
|0,02
|