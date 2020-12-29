BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
29.12.2020 17:34
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A3B2482001A1C6F
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
29/12/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 29 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A3B2482001A1C6F numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895451
BIST
17:221.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,61
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.451
En Düşük
1.436
17:227,3537
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,0845
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3450
17:229,0194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0752
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
8,9988
17:22444,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,49
|Açılış
|: 444,38
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
443,58
BIST En Aktif Hisseler17:22
|ALCAR
|374,00
|262.356.007
|% 10,00
|
|INTEM
|33,88
|8.656.763
|% 10,00
|
|ARZUM
|24,86
|22.740.039
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|7.168.060
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|EMKEL
|5,39
|14.033.784
|% -9,41
|
|GUBRF
|74,85
|2.299.940.016
|% 6,32
|
|THYAO
|12,87
|1.385.275.746
|% 1,98
|
|GARAN
|9,93
|1.162.162.575
|% 0,51
|
|KARTN
|104,60
|996.301.290
|% 1,16
|
|KRDMD
|5,64
|930.830.888
|% 0,53
|
|KARSN
|3,24
|755.096.075
|% 3,18
|
|SKBNK
|1,53
|336.019.125
|% -2,55
|
|GSDHO
|2,47
|472.207.300
|% 0,82
|
|TSKB
|1,81
|324.353.938
|% -1,09
|
|KRDMD
|5,64
|930.830.888
|% 0,53
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3492
|7,3537
|% -1,14
|
|Euro
|9,0103
|9,0194
|% -0,83
|
|Sterlin
|9,9027
|9,9524
|% -0,63
|
|Frank
|8,2696
|8,3194
|% -0,71
|
|Riyal
|1,9531
|1,9629
|% -1,15
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|6,27
|
|Altın Gr.
|444
|445
|-3,33
|
|Cumhuriyet
|2.943
|2.988
|-44,00
|
|Tam
|2.932
|3.006
|-43,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-20,93
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,46
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,24
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|51,48
|51,48
|0,58
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:32ANELE
Yüzde 4.90 oranında artışla 3.21 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 058, 339 adet işlem
-
17:30XU100
Endeks 1, 450 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 23, 877.00 milyon TL de
-
17:29GUBRF
Yüzde 5.54 oranında artışla 74.30 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 590, 315 adet işlem
-
17:28KRTEK
Yüzde 5.56 oranında artışla 7.59 lira fiyatla işlem gören hissede 603, 251 adet işlem
-
17:26GUBRF
Yüzde 5.11 oranında artışla 74.00 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 269, 944 adet işlem