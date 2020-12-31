BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
31.12.2020 13:05
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A3B690200067FE4
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
31/12/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 31 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A3B690200067FE4 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896014
BIST
14:461.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -3,03
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
14:467,4167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0335
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
14:469,1063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0422
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
14:46453,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,76
|Açılış
|: 453,23
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler14:44
|MAALT
|111,10
|41.162.654
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|74.302.421
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.026.630
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.026.630
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,39
|108.728.677
|% -9,86
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,10
|2.363.044.159
|% 2,44
|
|SISE
|7,34
|1.155.716.251
|% 0,82
|
|ARZUM
|24,92
|1.142.871.773
|% -8,85
|
|GARAN
|10,32
|775.482.705
|% -0,48
|
|AFYON
|5,14
|449.922.358
|% 1,98
|
|SISE
|7,34
|1.155.716.251
|% 0,82
|
|ZOREN
|2,87
|367.554.528
|% 6,30
|
|EKGYO
|2,14
|278.753.767
|% -0,47
|
|YKBNK
|3,09
|324.641.094
|% 0,00
|
|TSKB
|1,78
|178.798.790
|% -1,11
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4254
|7,4305
|% 0,64
|
|Euro
|9,1098
|9,1243
|% 0,66
|
|Sterlin
|10,1229
|10,1737
|% 0,99
|
|Frank
|8,4126
|8,4633
|% 0,91
|
|Riyal
|1,9767
|1,9867
|% 0,75
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|1,18
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,45
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|43,00
|
|Tam
|2.992
|3.070
|49,48
|
|Yarım
|1.446
|1.485
|23,94
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,96
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,02
|
|B. Petrol
|51,22
|51,22
|-0,41
|
Seans Raporu
14:44
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14:53POLHO
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14:52
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14:52XU100
Endeks 1, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 15, 089.00 milyon TL de
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14:52MERKO
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 690, 000 adet işlem