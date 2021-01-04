BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
04.01.2021 13:31
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A3BF84200084A7A
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
04/01/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 4 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A3BF84200084A7A numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896625
BIST
18:001.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 18,87
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
18:007,4152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0147
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
18:009,1129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0382
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
18:00463,10
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 10,12
|Açılış
|: 463,10
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
463,27
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler18:00
|IDGYO
|7,48
|6.177.216
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.272.756
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|313.918
|% 10,00
|
|NIBAS
|57,20
|27.143.114
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.846.050
|% 10,00
|
|VKING
|8,10
|19.721.387
|% -10,00
|
|GUBRF
|77,45
|1.852.656.462
|% -9,99
|
|INTEM
|35,92
|3.861.722
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.573.810
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|EKGYO
|2,35
|2.267.066.467
|% 9,81
|
|GUBRF
|77,45
|1.852.656.462
|% -9,99
|
|KOZAL
|106,30
|1.418.605.245
|% 9,93
|
|GARAN
|10,34
|1.375.197.615
|% -0,29
|
|SISE
|7,37
|1.166.157.034
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,35
|2.267.066.467
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,54
|760.346.363
|% 1,99
|
|YKBNK
|3,08
|891.370.178
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,92
|683.256.193
|% 5,42
|
|TSKB
|1,81
|414.797.027
|% 1,69
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4117
|7,4152
|% -0,20
|
|Euro
|9,1008
|9,1129
|% 0,42
|
|Sterlin
|10,0443
|10,0947
|% -0,82
|
|Frank
|8,3798
|8,4303
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9696
|1,9795
|% -0,25
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|47,22
|
|Altın Gr.
|461
|461
|8,27
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,50
|27,53
|1,18
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,24
|
|B. Petrol
|52,10
|52,10
|0,30
|
Seans Raporu
18:00
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 83 artarak (% 1.27 ) 1, 345
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, DZGYO, CMENT, SEKFK, ISKUR, ATSYH, SNKRN, OTKAR, CASA, JANTS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, ADEL, INTEM, VKING
-
17:59
AFYON, SODSN, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ADEL, ARZUM, OSMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında