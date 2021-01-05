BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
05.01.2021 16:29
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A3C1CC200134D6B
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
05/01/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 5 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A3C1CC200134D6B numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897148
BIST
17:231.481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -14,78
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
17:237,4154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0068
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4325
En Düşük
7,3562
17:239,1127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0193
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1251
En Düşük
9,0475
17:23465,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,39
|Açılış
|: 465,19
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
466,23
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler17:20
|DGGYO
|9,24
|5.566.169
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.705.280
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|LINK
|68,30
|21.542.987
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.871.806
|% -9,99
|
|NIBAS
|51,50
|39.707.715
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,40
|3.254.447.703
|% 2,13
|
|GUBRF
|69,75
|2.487.227.309
|% -9,94
|
|PETKM
|5,28
|2.077.387.629
|% 6,02
|
|GARAN
|10,11
|1.780.968.500
|% -2,03
|
|KOZAL
|105,20
|1.659.876.382
|% -1,03
|
|EKGYO
|2,40
|3.254.447.703
|% 2,13
|
|PETKM
|5,28
|2.077.387.629
|% 6,02
|
|KARSN
|3,64
|1.056.189.757
|% 1,96
|
|YKBNK
|3,05
|798.741.078
|% -0,65
|
|ISGYO
|2,73
|731.042.671
|% -2,15
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4269
|7,4303
|% 0,11
|
|Euro
|9,1164
|9,1302
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,0399
|10,0903
|% 0,05
|
|Frank
|8,3947
|8,4453
|% 0,11
|
|Riyal
|1,9705
|1,9804
|% -0,07
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,30
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.126
|32,00
|
|Tam
|3.062
|3.142
|35,99
|
|Yarım
|1.480
|1.520
|17,41
|
|Çeyrek
|742
|760
|8,70
|
Seans Raporu
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