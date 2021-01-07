BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
07.01.2021 15:13
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A3C6502000EE2C6
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
07/01/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 7 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A3C6502000EE2C6 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897729
BIST
15:521.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,34
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
15:527,3330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0271
|Açılış
|: 7,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3354
En Düşük
7,2382
15:529,0085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,8939
15:52451,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,52
|Açılış
|: 451,36
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,39
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler15:50
|MRSHL
|332,20
|16.684.780
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.726.453
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|122.350.736
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|11.308.130
|% 9,99
|
|KSTUR
|159,70
|355.871
|% 9,99
|
|NIBAS
|44,56
|26.218.263
|% -9,98
|
|OLMIP
|8,75
|5.183.369
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|8.138.459
|% -9,97
|
|ORMA
|17,21
|1.842.618
|% -8,55
|
|TATGD
|11,48
|116.060.400
|% -6,89
|
|EKGYO
|2,59
|3.345.954.985
|% 9,28
|
|GARAN
|10,48
|1.180.325.396
|% 0,67
|
|ASELS
|18,95
|1.019.747.456
|% 1,39
|
|GUBRF
|71,75
|860.642.108
|% 3,61
|
|AKBNK
|7,50
|855.924.458
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,59
|3.345.954.985
|% 9,28
|
|IHLGM
|1,42
|508.565.490
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,57
|472.174.586
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,39
|786.956.018
|% 4,63
|
|TSKB
|1,84
|373.818.532
|% 2,22
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3262
|7,3317
|% 0,35
|
|Euro
|9,0005
|9,0073
|% -0,01
|
|Sterlin
|9,9261
|9,9758
|% 0,11
|
|Frank
|8,2539
|8,3036
|% -0,35
|
|Riyal
|1,9448
|1,9546
|% 0,14
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-1,58
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.030
|-45,00
|
|Tam
|2.972
|3.047
|-45,84
|
|Yarım
|1.437
|1.474
|-22,18
|
|Çeyrek
|721
|737
|-11,08
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,15
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,34
|54,34
|0,04
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
15:58OYAYO
Yüzde 6.82 oranında artışla 9.87 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 759, 513 adet işlem
-
15:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 74 artarak (% 0.53 ) 1, 666
-
15:57XU100
Endeks 1, 514 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 24, 571.00 milyon TL de
-
15:57DOHOL
Yüzde 4.63 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 263, 488 adet işlem
-
15:56KAREL
Yüzde 4.07 oranında artışla 24.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 915, 506 adet işlem