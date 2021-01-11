BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
11.01.2021 14:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A3CF442001854C6
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
11/01/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 11 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A3CF442001854C6 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900065
BIST
14:531.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 12,36
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
14:537,4392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0660
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
14:539,0540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0284
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
14:53442,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,54
|Açılış
|: 442,66
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler14:51
|TURGG
|146,30
|84.721.969
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.388.187
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|204.316.329
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.717.858
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.158.148
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,40
|2.524.260.611
|% 2,86
|
|EKGYO
|2,55
|1.158.977.072
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,66
|890.914.562
|% 3,11
|
|TCELL
|17,12
|794.671.609
|% 1,60
|
|KOZAA
|17,16
|745.843.845
|% 4,76
|
|SKBNK
|1,66
|890.914.562
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.158.977.072
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,67
|506.612.522
|% 5,12
|
|TSKB
|1,84
|224.666.294
|% 0,00
|
|PETKM
|5,32
|645.361.085
|% 1,14
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4337
|7,4398
|% 0,90
|
|Euro
|9,0458
|9,0552
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,0243
|10,0746
|% 0,54
|
|Frank
|8,3347
|8,3849
|% 0,47
|
|Riyal
|1,9793
|1,9892
|% 1,02
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|3,07
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,67
|
|Cumhuriyet
|2.935
|2.979
|-34,00
|
|Tam
|2.920
|2.994
|-29,69
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|-14,36
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,18
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,18
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,79
|