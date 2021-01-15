BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
15.01.2021 14:35
Ocak 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A3D85020010E924 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902583
BIST
16:091.528
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -18,17
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.525
16:097,4434
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0825
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4585
En Düşük
7,3521
16:099,0250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0567
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0376
En Düşük
8,9346
16:09442,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,19
|Açılış
|: 442,73
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
443,05
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler16:09
|PKENT
|1.076,90
|2.214.360
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|16.038.694
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|3.658.284
|% 9,99
|
|KSTUR
|208,20
|1.731.808
|% 9,98
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|36.931.063
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,85
|2.413.998.668
|% 1,55
|
|KOZAL
|113,20
|1.615.639.760
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,47
|1.333.922.556
|% -0,40
|
|THYAO
|13,25
|1.327.044.663
|% -0,08
|
|DOHOL
|3,47
|1.227.848.644
|% -4,41
|
|EKGYO
|2,47
|1.333.922.556
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,47
|1.227.848.644
|% -4,41
|
|SISE
|7,85
|2.413.998.668
|% 1,55
|
|SKBNK
|1,60
|464.077.326
|% -2,44
|
|TSKB
|1,87
|449.241.836
|% 0,00
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4383
|7,4434
|% 1,12
|
|Euro
|9,0179
|9,0250
|% 0,63
|
|Sterlin
|10,0929
|10,1435
|% 0,42
|
|Frank
|8,3348
|8,3850
|% 0,84
|
|Riyal
|1,9761
|1,9860
|% 0,99
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|0,08
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,84
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|7,00
|
|Tam
|2.909
|2.982
|14,08
|
|Yarım
|1.406
|1.443
|6,81
|
|Çeyrek
|705
|721
|3,41
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,31
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,60
|55,60
|-0,82
|
Seans Raporu
16:09
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-
16:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 31 kaybederek (% -1.33 ) 1, 659
-
16:18XU100
Endeks 1, 529 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 23, 508.00 milyon TL de
-
16:18CRFSA
Yüzde -5.62 oranında düşüşle 73.05 lira fiyatla işlem gören hissede 351, 337 adet işlem
-
16:15RAYSG
Yüzde -5.73 oranında düşüşle 15.95 lira fiyatla işlem gören hissede 298, 804 adet işlem
-
16:13XU100
Endeks 1, 526 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 35 altında . İşlem hacmi 23, 267.00 milyon TL de