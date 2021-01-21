BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
21.01.2021 15:17
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Taahhütlü İşlemler Pazarı
Sözleşme No
0A3E5D420007709F
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
21/01/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 21 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A3E5D420007709F numaralı Taahhütlü İşlemler Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903669
BIST
16:311.564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,55
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.563
16:317,3659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0532
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
16:318,9669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0187
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
16:31442,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,65
|Açılış
|: 442,09
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
441,84
BIST En Aktif Hisseler16:29
|VAKFN
|6,60
|177.301.959
|% 10,00
|
|DITAS
|40,92
|4.438.311
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|827.151
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.818.332
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|3.192.519
|% 10,00
|
|KLNMA
|31,06
|1.843.666
|% -9,97
|
|YONGA
|34,50
|1.785.314
|% -9,97
|
|ARTI
|7,64
|2.075.583
|% -9,69
|
|UZERB
|79,00
|807.257
|% -9,20
|
|SNGYO
|5,02
|74.383.550
|% -9,06
|
|GARAN
|10,19
|2.011.190.560
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,55
|1.846.129.763
|% 3,66
|
|KARSN
|4,55
|1.072.618.187
|% 9,90
|
|AKBNK
|7,00
|977.315.133
|% 1,16
|
|YKBNK
|3,24
|802.125.881
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,55
|1.846.129.763
|% 3,66
|
|SKBNK
|1,60
|577.569.594
|% 1,27
|
|TSKB
|1,97
|501.287.932
|% -0,51
|
|YKBNK
|3,24
|802.125.881
|% 1,57
|
|KARSN
|4,55
|1.072.618.187
|% 9,90
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3628
|7,3647
|% -0,73
|
|Euro
|8,9651
|8,9710
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,0711
|10,1216
|% -0,23
|
|Frank
|8,2792
|8,3290
|% -0,26
|
|Riyal
|1,9567
|1,9666
|% -0,68
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-1,96
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|0,00
|
|Tam
|2.923
|2.997
|-10,06
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-4,86
|
|Çeyrek
|709
|725
|-2,44
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,94
|55,94
|-0,14
|