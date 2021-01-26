BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
26.01.2021 14:57
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A3F110200185C11 0A3F110200185C0E
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
26/01/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 26 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A3F110200185C11 ve 0A3F110200185C0E numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904426
BIST
16:161.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,06
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.549
En Düşük
1.517
16:167,3653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0393
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3409
16:168,9471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0527
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9163
16:16438,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,69
|Açılış
|: 438,11
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
437,66
BIST En Aktif Hisseler16:16
|MAALT
|254,20
|42.105.829
|% 10,00
|
|LUKSK
|44,04
|5.907.205
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|26.472.610
|% 9,99
|
|KONTR
|44,06
|139.119.181
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|KAPLM
|43,56
|5.927.687
|% -10,00
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.984.543
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,51
|1.662.512.069
|% 1,62
|
|GARAN
|9,65
|1.564.302.099
|% 1,15
|
|KARSN
|5,71
|1.292.675.686
|% 9,81
|
|KOZAL
|120,30
|1.072.571.715
|% -0,91
|
|KRDMD
|6,90
|738.680.648
|% -1,29
|
|EKGYO
|2,51
|1.662.512.069
|% 1,62
|
|TSKB
|1,94
|618.196.169
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,53
|452.139.906
|% -1,29
|
|IHLGM
|1,53
|367.389.386
|% -2,55
|
|KARSN
|5,71
|1.292.675.686
|% 9,81
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3613
|7,3653
|% -0,53
|
|Euro
|8,9429
|8,9471
|% -0,59
|
|Sterlin
|10,0334
|10,0838
|% -0,57
|
|Frank
|8,2399
|8,2895
|% -0,77
|
|Riyal
|1,9539
|1,9637
|% -0,71
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|1,23
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-3,69
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-28,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-27,67
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-13,38
|
|Çeyrek
|702
|718
|-6,69
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,88
|55,88
|0,20
|
Seans Raporu
16:16
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16:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SAHOL, EKGYO, MGROS
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16:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 11 artarak (% 0.53 ) 1, 361
-
16:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFB, TBORG, SANEL, IZMDC, MMCAS, LUKSK, SEKUR, VAKFN, QNBFL, YESIL
-
16:30
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SONME, KAPLM, UMPAS, SNPAM, COSMO, MERIT, POLTK, ATSYH
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16:30
GLBMD, KARSN, SEKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında